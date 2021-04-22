台南4月大男嬰遭繼父槌打不治 生母淚灑法庭為夫求情

24歲張姓男子是4個月大男嬰的繼父，去年10月12日清晨5時多獨自照顧男嬰，但因哭鬧不休，張以手重擊其頭部，致男嬰昏迷1小時多醒來後又大哭30分鐘，張再次握拳槌打其額頭一下，致男嬰頭部遭重擊二次後送醫不治，檢方依殺人罪起訴，台南地院今天審理，他坦承做錯了，妻子不解先生為何如此對待小孩，但在獄中多次寫信給她懺悔，她哭著說，拜託法官不要判他很久。

張妻哭著表示，知道先生經濟壓力很大，還要照顧妻小，而且她的身體不好，還有車貸要繳；她表示，不解先生為何要這樣對待小孩，而且他知道她很難受孕，沒想到仍然發生此一憾事，然而，她在獄中多次寫信給她懺悔，她選擇原諒，不希望他被判很久。審判長安慰張妻，年紀還輕要多保重。

張看到妻子後也不禁啜泣，坦承犯行外，也希望法官能從輕量刑；當法官下令還押時，張及妻子兩人還互相揮手致意。

辯護人指出，張自始至終坦承犯行，行為當下晚上小孩一再哭，白天還要上班，情緒一時失控所致，且太太收入不穩定，也不知向社會局及社福機構等單位尋求協助，也沒有家族成員可以伸出援手，希望法官考量一切情況，從輕量刑。