外交部證實駐印電文是真的 蘇嘉全要藍營4人道歉換撤告

國民黨文傳會主委王育敏、文傳會副主委黃子哲、台北市議員羅智強、游淑慧開記者會，指控時任總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清私下帶國營事業高層赴印尼會晤當地政要圖個人私利。蘇嘉全向4人提告求償200萬元並登報道歉，台北地方法院今開庭後，一名和蘇委任律師同行的女子將2份外交部回函給法院的公文、附件影本發給媒體。

其中，外交部今年1月12日回函給台北地院的「密件」公文，附件為駐印尼代表處2016年12月20日電報，公文中外交部確認駐印尼代表處電報為真，只是電報日期誤植為2017年，外交部事後也有函轉給經濟部。

另一份外交部今年1月11日轉駐印尼代表處回函給法院的公文，指出2016年12月20日的電報是當時許姓政務組長所撰，但駐印尼大使陳中、經濟組同仁、時任經濟部次長王美花開會時，許不在場，而是根據副代表會後口述，代為撰稿呈核。

給法院的回函中也提及，駐印尼代表處2016年12月20日電報是在提醒國營企業來印尼洽談投資不宜由中介干預、排除外館參與，某些報導和人士引申為「指涉蘇前院長等將從中牟利，並非本處電報之本意」；另外，蘇嘉全2016年9月初私人訪問印尼，是由台商會僑領等人接機、安排活動，2016年12月20日電報稱「由揚運集團安排」等事，應是代表處經濟組同仁自行揣測而生的誤解。

開庭時，蘇嘉全委任律師許惠峰指出，原先請求傳喚王育敏等4人到庭訊問，但根據外交部回函等資料，事實已被澄清，若4人願意表示歉意，蘇嘉全可以撤回訴訟；王育敏等4人委任律師葉慶元回應，會轉告當事人，但4人是針對時任總統府秘書長、立法院長蘇嘉全被駐外使館特別打電話回來指責一事做適當評論，恐無道歉空間，希望蘇嘉全主動撤告，不要浪費司法資源。

法院函詢外交部、移民署相關電文、出入境資料，分別詢問雙方意見外，另問及國民黨文傳會新聞稿寫道「吃銅吃鐵」，查詢台灣閩南語常用詞辭典意指「官僚奸商漲勢獲取暴利」、台北地檢署起訴蘇震清是否也包含「印尼案」、被告稱台北、士林、屏東地檢署均有發查「印尼案」，蘇嘉全是否有被傳訊等問題。