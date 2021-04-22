曲棍球懲戒案監院提上訴 主任檢李慶義：不能一錯再錯

檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會侵占公款案件，遭監察院彈劾，去年職務法庭判決「不受懲戒」確定，監察院提起再審，懲戒法院認並無適用法規顯有錯誤，本月初再審之訴駁回。未料監察院又上訴。台中高分檢主任檢察官李慶義強調，未經監察院完成彈劾程序提出彈劾的部分，懲戒法院依法就是不能審理，沒有什麼補正的問題，監察院個別委員，不能這樣一錯再錯。

台中高分檢主任檢察官李慶義表示，本件陳檢明顯無違失行為，須受彈劾懲戒，監察院實無理由，這樣一路追殺。而且就未經監察院彈劾的部分，也要求懲戒法院審理，要求懲戒法院違法為訴外裁判，更屬無理。監察院未彈劾的部分，如果也可以由懲戒法院要求監察院補正完成彈劾程序，那豈不是要懲戒法院，違反不告不理原則，可以身兼彈劾及懲戒兩種權利，其謬誤不言可知。

李慶義強調，監察院提出彈劾需要9名委員審查決議，聲請再審駁回又上訴的部分沒有經過9名委員的審查決議。未經監察院完成彈劾程序提出彈劾的部分，懲戒法院依法就是不能審理，沒有什麼補正的問題，監察院個別委員，不能這樣一錯再錯。懲戒法院沒有職權，要求監察院去做審查決議，當然也無從要求補正。

台中地檢署檢察官陳隆翔今天上午強調「對於監察院遲未就違反自律規範之委員進行處理，個人表示尊重，但特定委員一再曲解法律、濫用職權，耗費國家資源，感到憤怒」。

6年前，前立委段宜康在彰化縣長候選人魏明谷造勢場上指控，國民黨林滄敏任理事長的中華民國曲棍球協會詐領補助款，段還強調「說法不實就吞曲棍球」，引發熱議。

陳隆翔時任彰化地檢署檢察官，查出曲棍球協會秘書長李淑惠涉嫌偽造選手住宿、膳食、選手零用金等單據及文書，向政府申報補助款四百多萬元，認為李有偽造文書及業務侵占等罪，給予緩起訴處分；林滄敏未涉案。

監察院2019年彈劾陳隆翔，以陳的緩起訴處分未論斷偽造印章、印文及署押等犯罪事實，嚴重違反辦案程序；但職務法庭認為，陳沒有明顯重大違誤、嚴重違反辦案程序或違反檢察官倫理規範等，去年6月底判決不受懲戒確定。

監察院提出再審，主張原確定判決對於偽造印章的主觀犯意，違反既有法律見解，故意不適用正確法則；又違反職權調查原則，未依職權調查證據等，判決有「適用法規顯有錯誤」的再審事由，原確定判決應廢棄，受判決人應受懲戒。