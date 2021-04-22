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仁愛鄉長吳文忠收賄225萬 破壞公務員形象重判18年6月

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

南投縣仁愛鄉鄉長吳文忠，為支應龐大競選經費開銷及個人債務，自2018年起在採購案收受回扣，經檢方起訴，台中地院合議庭認定吳犯15次收受工程回扣罪，1次收送賄賂罪，貪污所得225萬餘元，法官依貪污罪將吳判刑18年6月，褫奪公權5年，並沒收貪污所得225萬餘元。可上訴。

同夥的「白手套」杜品宏犯11次收受工程回扣罪、1次收受賄賂罪、4次交付賄賂罪、2次借牌罪，不得易科罰金部分判刑6年6月，得易科罰金部分判刑1年6月，褫奪公權3年。

合議庭審酌，吳文忠身為鄉長，不知廉潔自持，利用經辦公用工程、綜理工程款審核、核發的機會取取回扣，利用職務上行為收取賄賂，破壞政府機關公務員的形象，腐蝕國家社會法治根基，犯後否認犯行，未繳回犯罪所得，予以重判。

起訴書指出，吳文忠（49歲）原擔任南投縣仁愛鄉代表會主席， 於2018年8月28日以無黨籍身分登記「107年鄉鎮市長選舉」第18屆仁愛鄉長候選人，同年11月24日當選為仁愛鄉鄉長。

吳文忠為支應龐大競選經費開銷及個人債務，與姪子張宏義及擔任代表會主席時的司機杜品宏，向有意承攬該鄉工程的廠商施姓廠商及李姓會計，期約於選前每交付100萬元賄款，於吳文忠順利當選仁愛鄉長後，可獲分配該公所2000萬元額度的工程，以此方式於107年間陸續索取600萬元賄款。

吳文忠當選就任鄉長後，除依約定分配標案予施姓廠商外，為貪圖索取工程回扣以弭平選舉期間之財務缺口，又指使白手套杜品宏及施詎勝，代表吳文忠出面以夥同廠商圍標或要求該公所公務員配合指定小型工廠商之方式支配該公所各類標案，向得標廠商收取標案金額0.5成至1.5成不等回扣。

吳文忠見有廠商於前鄉長任內已完工，但尚未撥款的工程亟需請領工程款周轉，又向廠商收取0.5成的賄賂，作為核撥工程款代價。而白手套杜品宏同為營造工程廠商，亦獲分配承攬該公所發包之10萬元以下之小型工程，並交付1成回扣予吳文忠。

吳文忠自2018年12月25日上任仁愛鄉鄉長短短數月間，涉貪之採購案件達54件，收受回扣金額約計827萬50元。台中地檢署2019年10月1日前往搜索，至2020年5月間，依貪污等罪起訴吳文忠等人。

全案經台中地院審理近一年，認吳文忠犯15次收受工程回扣罪，1次收送賄賂罪，共得款近225萬餘元，依貪污罪判刑18年6月，褫奪公權5年。同夥的「白手套」杜品宏犯11次收受工程回扣罪、1次收受賄賂罪、4次交付賄賂罪、2次借牌罪，不得易科罰金部分判刑6年6月，得易科罰金部分判刑1年6月，褫奪公權3年。

南投縣仁愛鄉鄉長吳文忠，涉嫌向廠商收回扣225萬餘元，台中地院今天依貪污罪將吳重判18年6月，褫奪公權5年。圖／本報資料照
南投縣仁愛鄉鄉長吳文忠，涉嫌向廠商收回扣225萬餘元，台中地院今天依貪污罪將吳重判18年6月，褫奪公權5年。圖／本報資料照

回扣 貪污

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