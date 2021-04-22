嗆「這會死人的」就點火燒死按摩女 檢未上訴不能判死

新北男子蘇新漢因按摩結識黃姓越籍女子，交往後卻因感情、金錢糾紛鬧翻，去年2月到按摩店縱火，將黃女活活燒死。新北地方法院依殺人罪判蘇處無期徒刑，蘇單方上訴，台灣高等法院今駁回；蘇聽完宣判後詢問「還可以上訴嗎？」

蘇新漢去年1月16日為了找黃女（22歲）談判，曾到對方住處堵人，見對方搭電梯準備外出，隨即將人強拉出電梯並用身體阻擋去路，黃女身體多處挫傷。22日，蘇再打電話約黃女談判，見對方不回應，嗆「我到妳店裡丟汽油彈的時候妳就知道」。

2月17日凌晨，蘇用水桶裝了兩桶汽油，一進黃女上班的按摩店就將其中一桶潑在櫃檯郭姓男子身上，點火恫稱「不要以為我在開玩笑」，命郭男帶他上樓找人。隨後，蘇將另一桶汽油潑在黃女身上，撂話「這會死人的」便點火，他見火勢燒起旋即逃逸。

縱火不僅燒死了黃女，也害按摩店樓上3名住戶因吸入濃煙致一氧化碳中毒。新北地院審理時，蘇坦承埋伏堵人和口角，但否認縱火，辯稱是為了嚇黃女才點火，沒有殺人故意。

蘇否認有放火燒房子意圖，但火場鑑定報告顯示災害是人為縱火，加上證人指證歷歷，蘇的說法未被採信。一審批蘇新漢為了宣洩心中憤恨，犯案動機自私且殘忍，犯後還企圖將責任推給其他人，迄今未與黃女家屬和解，依殺人罪量處無期徒刑；蘇另涉傷害和強制部分犯行則分判3月、1年6月徒刑，傷害部分得易科罰金。