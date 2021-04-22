偷機車還酒駕遭警方圍捕 公共危險加竊盜送辦

38歲謝姓男子昨天酒後在衛生福利部苗栗醫院停車場，涉嫌偷機車還酒駕，苗栗警察分局北苗派出所據報，通報攔截圍捕，半個小時內在苗栗市為公路查獲人車，他渾身酒氣，呼氣酒精濃度每公升0.36毫克，偵詢後今天依竊盜罪、公共危險罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

北苗派出所昨天下午4點30分接獲報案，他的機車停在苗栗醫院停車場短暫洽公，鑰匙沒有拔，他出來後發現機車不翼而飛，警方立即通報線上警網實施攔檢圍捕，下午5點在苗栗市為公路攔捕謝男及機車，警方盤查時，謝男渾身酒味，酒測值0.36，罪加一條公共危險罪嫌。