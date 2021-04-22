快訊

黑衣人闖松山分局毀電腦 分局長鞠躬道歉、教官記過調職

航海王贏股王！長榮突破80元關卡 市值逾4,200億超車大立光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

掏空幸福人壽上百億資產 鄧文聰確定要關27年！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

幸福人壽前董事長鄧文聰掏空公司上百億元資產，其中向渣打銀行質押借款部分先判刑10年定讞，另向EFG銀行質押借款案，最高法院去年依違反保險法判鄧16年徒刑、洗錢罪4年徒刑定讞。檢方聲請定應執行刑，台灣高等法院裁定鄧應執行27年徒刑，鄧不服提抗告，被最高法院駁回確定。

鄧文聰、前一任董事長黃正一和EFG銀行香港分行客戶經理謀議，共同將公司海外資產違法質押給EFG銀行借款，掏空公司上百億元資產。鄧另和香港渣打銀行職員合作，以Novel Asia Limited公司名義在渣打銀行開設帳戶，2010年10月底起從幸福人壽獲取8973萬美元的存款和債券1億283萬美元不法利益。

一審判鄧28年徒刑，併科罰金9億元，併科罰金2億元；二審改判鄧26年徒刑，併科罰金7.5億元。最高法院認為，原審未待向美國請求協助調查的司法互助資料回覆就判決，且並未調查黃的供詞與卷內證據不符之處，撤銷EFG銀行部分判決發回更審，其餘駁回上訴，鄧文聰判刑10年定讞。

高院更一審開庭時，黃、鄧仍作無罪答辯，均認為被冤枉，兩人並沒洗錢和背信。鄧文聰曾指出，幸福人壽一毛都沒有損失，幸福人壽60億台幣都在EFG銀行的帳上，但遭EFG違法凍結，至於渣打銀行部分則早在2015年匯回。

更一審依保險法共同背信罪、洗錢防制法洗錢罪各判鄧文聰16年、4年，併科6億元罰金，最高法院駁回上訴，鄧文聰再判刑20年定讞。

鄧文聰。圖／聯合報系資料照片
鄧文聰。圖／聯合報系資料照片

鄧文聰 洗錢 香港

延伸閱讀

工會盼解散和春董事會 教部：須違法或違捐助章程

內線交易所得計算牽動趙建銘台開案 大法庭今辯論

被騙錢報案遭拒 新北警澄清：有誤會、已完成報案

台中男趁母病危吞戶頭170萬 胞妹提告檢起訴

相關新聞

文化部前司長朱瑞皓辦標案索賄180萬 判7年10月

文化部人文及出版司前司長朱瑞皓在國立傳統藝術中心副主任任內，利用承辦2個標案的機會，透過「白手套」向廠商索賄，護航標案發...

嗆「這會死人的」就點火燒死按摩女 檢未上訴不能判死

新北男子蘇新漢因按摩結識黃姓越籍女子，交往後卻因感情、金錢糾紛鬧翻，去年2月到按摩店縱火，將黃女活活燒死。新北地方法院依...

松山分局長女兒任部長室秘書 徐國勇：調查不會有壓力

松山分局督察組教官楊忠蒞15日酒後與民眾口角衝突，對方竟也追進分局，砸壞樓下中崙派出所電腦，此事被基層員警在臉書社團爆料...

偷機車還酒駕遭警方圍捕 公共危險加竊盜送辦

38歲謝姓男子昨天酒後在衛生福利部苗栗醫院停車場，涉嫌偷機車還酒駕，苗栗警察分局北苗派出所據報，通報攔截圍捕，半個小時內...

掏空幸福人壽上百億資產 鄧文聰確定要關27年！

幸福人壽前董事長鄧文聰掏空公司上百億元資產，其中向渣打銀行質押借款部分先判刑10年定讞，另向EFG銀行質押借款案，最高法...

拉K開賓士撞死老婦 桃園男「一毛錢都不賠」遭判7年

桃園許姓男子有多項毒品前科，前年吸食K他命後明知注意力下降，卻仍開1輛賓士車要回家，途中高速撞飛林姓老婦，害她彈飛重摔慘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。