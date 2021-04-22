掏空幸福人壽上百億資產 鄧文聰確定要關27年！

幸福人壽前董事長鄧文聰掏空公司上百億元資產，其中向渣打銀行質押借款部分先判刑10年定讞，另向EFG銀行質押借款案，最高法院去年依違反保險法判鄧16年徒刑、洗錢罪4年徒刑定讞。檢方聲請定應執行刑，台灣高等法院裁定鄧應執行27年徒刑，鄧不服提抗告，被最高法院駁回確定。

鄧文聰、前一任董事長黃正一和EFG銀行香港分行客戶經理謀議，共同將公司海外資產違法質押給EFG銀行借款，掏空公司上百億元資產。鄧另和香港渣打銀行職員合作，以Novel Asia Limited公司名義在渣打銀行開設帳戶，2010年10月底起從幸福人壽獲取8973萬美元的存款和債券1億283萬美元不法利益。

一審判鄧28年徒刑，併科罰金9億元，併科罰金2億元；二審改判鄧26年徒刑，併科罰金7.5億元。最高法院認為，原審未待向美國請求協助調查的司法互助資料回覆就判決，且並未調查黃的供詞與卷內證據不符之處，撤銷EFG銀行部分判決發回更審，其餘駁回上訴，鄧文聰判刑10年定讞。

高院更一審開庭時，黃、鄧仍作無罪答辯，均認為被冤枉，兩人並沒洗錢和背信。鄧文聰曾指出，幸福人壽一毛都沒有損失，幸福人壽60億台幣都在EFG銀行的帳上，但遭EFG違法凍結，至於渣打銀行部分則早在2015年匯回。