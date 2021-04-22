聽新聞
test
0:00 / 0:00
被罵「路不是你家的」拿酒瓶毆老翁 傷害致死判11年半
陳姓男子與莊姓八旬鄰居起爭執，他回家裡廚房拿了只米酒瓶，折返回巷內朝莊翁左臉敲擊，對方後仰、顱部撞地，5天後不治。新北地方法院依傷害致死罪判陳11年6月徒刑，案經上訴，台灣高等法院今駁回。
陳姓男子（39歲）有輕度智能障礙、思覺失調症，他和莊姓老翁都住在新北市新莊區新興街，當了16年鄰居。2018年8月23日傍晚，陳和莊翁因細故口角，陳拿出約裝有半瓶米酒的玻璃瓶朝莊翁左臉揮擊，對方倒地不起，陳逕自離去、把酒瓶擺回原位。
莊妻目睹老伴遭攻擊倒地，馬上呼救並報警，陳姓男子當晚隨即遭逮。莊翁被送往衛生福利部台北醫院急救，但5天後仍過世。
陳姓男子表示，曾為了路權問題和莊姓鄰居吵架，案發當天，對方嗆「房子不是你的，路也不是你的」。陳說，莊姓老翁是故意腿軟，假裝癱軟在地上，對方原本就80幾歲了，有其他病史，死亡原因很多。
莊妻證稱，當時丈夫飯後到門外抽菸，她聽到陳罵丈夫「老番顛」，便叫丈夫回家、不要理，但丈夫仍站在原地，接著就被攻擊。
新北地院囑託三軍總醫院北投分院鑑定陳案發時的精神狀態，報告指陳雖有情緒不穩定、妄想、疑似幻聽等精神症狀，但當下並無受精神病症干擾，還明白表示因受對方挑釁，想給對方教訓。新北地院認為陳只因細故就傷害老者、害命，法治觀念薄弱，考量他有智能障礙和思覺失調症，判11年6月徒刑懲儆。
高等法院審理後，維持一審見解，駁回上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言