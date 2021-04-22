文化部前司長朱瑞皓辦標案索賄180萬 判7年10月

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓。 記者林澔一／攝影 文化部人文及出版司前司長朱瑞皓在國立傳統藝術中心副主任任內，利用承辦2個標案的機會，透過「白手套」向廠商索賄，護航標案發包，台北地方法院今天依貪汙罪判朱有期徒刑7年10月，褫奪公權5年，犯罪所得180萬元沒收。

「白手套」潤祥公司陳金源判刑5年6月，褫奪公權3年，犯罪所得58萬元沒收；潤祥公司邱祥豪判刑2年，緩刑3年，褫奪公權5年，犯罪所得22萬元沒收，向公庫支付20萬元；廠商安慶公司負責人廖育強判刑1年，褫奪公權1年，緩刑2年，犯罪所得240萬元沒收，向公庫支付10萬元。全案可上訴。

朱瑞皓還被控於擔任文化部人文及出版司副司長、司長期間，收受台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮賄款60萬元，接受招待同遊泰國及越南，護航2人取得補助款150萬元，也被訴貪汙罪，目前審理中。

今天朱瑞皓被判刑的犯罪事實，依檢方指控，他2018年承辦台灣戲曲中心「多功能廳等空間室內整修工程」2項、共4千多萬元的標案，因廖育強有意承攬，透過「白手套」與朱瑞皓接觸，朱即洩漏招標案資訊，與廠商約定索賄的回扣。

之後，朱瑞皓勾選標案評選委員名單，讓廖育強得標，廖2019年1月將賄款元交給陳金源、邱祥豪再轉交朱瑞皓，廖並多次招待朱瑞上酒店喝花酒，賄款交付過程，陳金源、邱祥豪各分得款項58萬元、22萬元。