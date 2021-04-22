老牌餐廳「銀翼」爆經營糾紛 告前總經理官司贏了！

台北市永康商圈老字號餐廳「銀翼」去年被爆二樓應為辦公室卻做餐廳使用，違反建築法等爭議，又傳出經營糾紛；銀翼向前總經理藍隆盛提告請求確認董事、總經理委任關係不存在等，台北地方法院判銀翼勝訴，確認公司和藍之間董事及總經理委任關係不存在，可上訴。

銀翼提告主張，公司全體股東2019年7月26日選任藍隆盛為董事兼任總經理，但藍2015年開始未替特定員工投保勞保、健保、提領退休金，卻從員工薪資中扣除自付額；另藍2019年7月盜用公司時任負責人印鑑和他人締約，又將親友以員工名義投保勞保，並挪用公司資金向原股東買回出資額，還拒絕股東了解公司營業情形、調閱財產文件、帳簿等。

銀翼指出，經股東、董事長同意後，公司今年1月9日由董事長代表寄發存證信函，終止和藍之間的董事、總經理委任關係，但存證信函寄達後，藍至今仍拒絕交接，因此提告請求雙方董事及總經理委任關係不存在。

藍隆盛抗辯，銀翼原有的4名股東2019年6月擬收回出資額、解散公司，而董事長等人向他稱願意出資1000萬元，他2017年把1000萬元分別讓給董事長和其餘股東等3人，但3人至今未付款項，認為違反公司法規定，他也已經提告請求返還出資額。

藍隆盛說，因董事長等3人違反公司法，已不具公司股東、董事身分，因此不得行使股東權利解任他的董事、總經理職務，認為雙方董事及總經理委任關係仍存在。

台北地院認為，銀翼董事長等3人2019年開始成為股東，擁有三分之二表決權，而藍隆盛擁有三分之一表決權；銀翼公司章程是依公司法規定辦理委任、解任經理人及報酬，亦即股東表決權過半同意，隨時可以終止和經理人間的委任關係。