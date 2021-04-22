他欠500元被逼簽50萬本票 還遭拘禁40小時毆到鼻青臉腫

桃園楊姓男子自稱呂姓友人欠他500元、亂報堂口，找來郭姓同夥、2名少年押人痛毆，逼呂簽50萬元本票，拘禁40小時釋放，呂鼻青臉腫向警方報案才曝光；審理時，楊辯稱「一時火氣上來」，法院認為，楊等視法治於無物，嚴重危害社會秩序，依強盜罪各判楊、郭7年8月、7年6月，可上訴。

檢警調查，楊男2018年8月26日晚上8點多，夥同黃姓少年、鍾姓少年等人到呂男住家，見他踏出家門就一擁而上，呂嚇得拔腿狂奔仍被對方開車圍堵追上，慘遭眾人腳踹、痛毆一頓後押到附近的土地公廟談判，楊等不斷質問他欠債、亂報堂口一事該如何處理。

呂因連續遭毆打不敢反抗，被迫簽下50萬元的本票後，又被帶往另1人住處持續留置，楊和同夥見他無力償還欠款，再由郭男搶走他身上的機車鑰匙，企圖將機車典當還債，把呂拘禁了40多個小時才放人，呂獲釋後立刻到派出所報案，警方也循線找到他遭搶的機車。

審理時，楊坦承妨害自由、傷害但否認有逼呂男簽本票，還說自己「一時火氣上來才動手」，郭則說詢問呂欠債，因一時氣憤才毆打他3拳，並辯稱只是向呂男借用機車，沒有逼簽本票；另外黃姓、鍾姓少年參與押人、圍毆一事由少年法庭審理中。

呂男指證歷歷，表示起初黃姓少年致電給他佯稱要出去玩，自己拒絕後對方就開車來，他跑到沒力就遭押走，被楊等帶去土地公廟問欠500元、亂報堂口一事，因被打到受不了才簽50萬元本票，黃也搜他身拿走機車鑰匙。

法院認為，楊等到呂男住家押走人，利用他隻身一人、孤立無緣，並利用呂欠500元、亂報堂口等理由，強逼簽高達50萬元本票，再取走他的機車，顯然超過一般合理的債務償還範圍，期等均有不法意圖。