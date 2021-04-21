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康友炒股董座陳民郎聲押 法官裁30萬交保

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

檢調追查康友-KY前董事長黃文烈掏空案，查出被通緝的印尼籍大陸人士、廈門奔馬實業公司代表人王命亮透過作手鄭光育、康友董事長陳民郎炒股，獲利逾千萬，台北地檢署搜索、約談鄭、陳，向法院聲請羈押禁見，台北地方法院開庭，裁定陳民郎以30萬元交保、鄭光育以15萬元交保，都限制出境、出海8月。

檢調蒐證，黃文烈、王命亮、鄭光育透過人頭帳戶炒作康友股價，從每股372元拉抬至538元，涉犯證交法罪，昨天兵分11路搜索、約談7人。

檢調調查，陳民郎名下雖沒有下單康友股票，卻有彭姓、江姓2個證券帳戶，疑透過陳民郎名下網路IP帳號下單，陳民郎因而被懷疑透過人頭下單炒股。

據調查指出，王命亮、黃文烈等人分別透過鄭光育及鄭的同夥，利用人頭戶下單，再透過黃文烈姪子陳柏榮的帳戶調派炒股資金，拉抬股價，2018年9月至10月間，短短1個多月將股價從372元炒至538元，獲利至少一千萬。

康友現任董座陳民郎。記者黃義書／攝影
康友現任董座陳民郎。記者黃義書／攝影

炒股 印尼

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