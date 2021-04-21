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台大教授賀德芬查「小英論文」 今告教育部長求償千萬

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台大名譽教授賀德芬懷疑蔡英文總統未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部調閱資料驗證被拒絕而提告。台北高等行政法院今下午第三度開庭，賀女主張教育部長潘文忠個人應賠償1000萬元，強調自己耗費心力，精神受損。

賀德芬評論「論文門」事件指出，蔡英文的博士學位經過美國UNC Charlotte經濟學教授Hwan C. Lin調查，調查結論是「蔡總統並未在35年前的1984年取得LSE博士學位」。

此外，賀德芬因蔡英文曾秀出LSE補發的畢業證書，經過比對，認為倫敦大學Senate House Library從未收到蔡英文的論文，宣稱蔡英文的學位為造假。

蔡英文認為賀德芬指控不實，對賀提告誹謗，一併控告美國北卡大學經濟學系副教授林環牆、節目主持人彭文正；賀要證明調查結論為真，向教育部調取資料，卻被教育部以機密應封存30年為理由拒絕，賀於是對教育部提行政訴訟。

賀德芬今當庭追加訴之聲明，確認申請文件是否曾被教育部核定為保密，若有保密，法律依據為何？並對潘文忠個人求償1000萬元，因潘涉嫌包庇犯罪，為蔡英文量身訂做保密檔案，害她挨告而名譽權、精神痛苦，還要耗費俄會在國外興訟，傾家蕩產。

賀德芬激動說，潘文忠公然說謊，是非常嚴重的罪行。在國會殿堂稱她向教育部調取有關蔡的資料是機密，且高教司朱俊彰不但在國會殿堂也稱是機密資料，還說得依個人意願決定是否公開。她說，耗盡精神心力，不提告國賠，不接受拿國家的錢賠給自己。

教育部委任律師認為，追加不合法，且民事求償部分，行政法院無管轄權。至於蔡英文的履歷表、服務證明、學位證書等資料，總統府已同意提供，但教育部已將論文歸還蔡英文。彭文正受訪指出，台北地檢署應對蔡英文發動偵查與搜索。

賀德芬批評，保密制度是為蔡量身定做？是因她是總統？包庇她是罪犯？請鈞院依行政訴訟法調閱作為審判依據。教育部這是通案辦理？還是個案？如果是通案，也請求法院命教育部公開她的資料保密到哪一年？公務員是為國家，不是總統。

台大名譽教授賀德芬懷疑蔡英文總統未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部調閱資料驗證被拒絕，遞狀對教育部提行政訴訟。記者賴佩璇／攝影。
台大名譽教授賀德芬懷疑蔡英文總統未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部調閱資料驗證被拒絕，遞狀對教育部提行政訴訟。記者賴佩璇／攝影。

教育部 蔡英文 潘文忠

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