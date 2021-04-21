過失致死提高刑度？ 司法院：「情節重大」定義應明確

台鐵太魯閣號事故釀重大傷亡，主嫌李義祥雖被依過失致死等罪起訴，但該罪最高刑度僅5年，外界質疑刑度太輕；法務部刑法研修小組啟動修法，建議依情節不同可判處更重刑。立法委員高嘉瑜今在司法及法制委員會上詢問司法院秘書長林輝煌意見，林認為「情節重大」應符合法規範明確性原則與罪刑相當原則。

高嘉瑜詢問，刑法過失致死罪刑責是5年，但法官量刑也不一定會判到5年，司法院如何看待此侷限性？林輝煌表示，行政院認為若「情節重大」要提高刑度，司法院立場認為可行，但應符合法規範的明確性、罪刑相當原則。

刑法第276條規定「因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。」未區分是否情節重大。

高嘉瑜質疑，李義祥具工程背景，且可預見他的行為可能造成這樣的死傷，有間接殺人故意或重大過失疑義。