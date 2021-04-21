新店隨機殺人案檢官求判死 律師求情：患間歇暴怒症不應判死

22歲王姓男子去年在車上與妻子吵架，拿刀下車殺死素昧平生的林姓騎士洩忿，被控殺人罪。台北地方法院今天開辯論庭，檢察官認王無矯正可能，求處死刑，王的律師為王辯護稱，王患有間歇性暴怒障礙症，不應判死。合議庭訂下月26日宣判。

2020年3月13日晚間，王與妻子在新北市新店區IKEA購物，想邀妻子去娘家附近吃晚餐，王妻不願意，夫妻倆坐在車內口角爭執。

檢方起訴指控，王與妻子爭執不下，突然拿刀走下車，刺向路旁坐在機車上停等姊姊下班的林姓男子，再開車走人，被警方逮捕，起訴時建請法官判王最嚴厲之刑。

王案發後被羈押迄今，台北地院今天提解他出庭，王在獲在最後陳述機會時，向死者家屬道歉，並說「希望法官給我一個機會」。

死者家屬的告訴人代表說，死者家屬不會原諒王，建議判王死刑，家屬今天另遞狀聲請對王民事求償1800萬元。

公訴檢察官論告說，王姓男子僅因情緒不穩即隨機殺人、手段殘暴，造成死者父母痛失獨子，日日以淚洗面，死者除當兵外，每天都跟父親一起工作，死者父親至今無法走出傷痛。

檢方說，依量刑鑑定報告，王姓男子與父親工作時經常爭吵，曾有一次開車載父親突然暴怒、蛇行，連父親都無法控制他的行為，王也與母親關係疏遠；檢方還說，王對舅舅、外婆都刻薄以待，毫無矯正可能，建議判處死刑。

王姓男子的律師認為，王自國小就到精神科就診，罹患間歇性暴怒障礙、憂鬱症，王雖然蓄意殺害死者，但沒有明確的殺人動機，未犯最嚴重犯行。