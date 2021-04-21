快訊

天空驚見紅色火光！北市象山火災 49名消防員緊急撲救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店隨機殺人案檢官求判死 律師求情：患間歇暴怒症不應判死

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

22歲王姓男子去年在車上與妻子吵架，拿刀下車殺死素昧平生的林姓騎士洩忿，被控殺人罪。台北地方法院今天開辯論庭，檢察官認王無矯正可能，求處死刑，王的律師為王辯護稱，王患有間歇性暴怒障礙症，不應判死。合議庭訂下月26日宣判。

2020年3月13日晚間，王與妻子在新北市新店區IKEA購物，想邀妻子去娘家附近吃晚餐，王妻不願意，夫妻倆坐在車內口角爭執。

檢方起訴指控，王與妻子爭執不下，突然拿刀走下車，刺向路旁坐在機車上停等姊姊下班的林姓男子，再開車走人，被警方逮捕，起訴時建請法官判王最嚴厲之刑。

王案發後被羈押迄今，台北地院今天提解他出庭，王在獲在最後陳述機會時，向死者家屬道歉，並說「希望法官給我一個機會」。

死者家屬的告訴人代表說，死者家屬不會原諒王，建議判王死刑，家屬今天另遞狀聲請對王民事求償1800萬元。

公訴檢察官論告說，王姓男子僅因情緒不穩即隨機殺人、手段殘暴，造成死者父母痛失獨子，日日以淚洗面，死者除當兵外，每天都跟父親一起工作，死者父親至今無法走出傷痛。

檢方說，依量刑鑑定報告，王姓男子與父親工作時經常爭吵，曾有一次開車載父親突然暴怒、蛇行，連父親都無法控制他的行為，王也與母親關係疏遠；檢方還說，王對舅舅、外婆都刻薄以待，毫無矯正可能，建議判處死刑。

王姓男子的律師認為，王自國小就到精神科就診，罹患間歇性暴怒障礙、憂鬱症，王雖然蓄意殺害死者，但沒有明確的殺人動機，未犯最嚴重犯行。

律師也說，王的精神疾病經治療應可以改善，他目前待在看守所內，不止抄佛經，還會畫佛像，得到受刑人詩詞書畫比賽第3名，已有反省，希望法官以「兩公約」的精神判處王無期徒刑即可。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

殺人 死刑 律師 隨機殺人事件

延伸閱讀

傳不雅簡訊惹殺機？新店命案2男1女羈押禁見

失戀放火燒公寓害死9條命 緬甸華僑第四度遭判死

相關新聞

台大教授賀德芬查「小英論文」 今告教育部長求償千萬

台大名譽教授賀德芬懷疑蔡英文總統未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部調閱資料驗證被拒絕而提告。台北高等行政法院今下午...

懷疑先生出軌買通兩惡少「收人」 高雄婦聲押禁見

高雄杜姓婦人懷疑曾姓丈夫出軌，前天晚間涉嫌教唆2名余姓、王姓少年「收掉」曾姓丈夫，警方漏夜調查，今兩名少年以殺人罪證人，...

新店隨機殺人案檢官求判死 律師求情：患間歇暴怒症不應判死

22歲王姓男子去年在車上與妻子吵架，拿刀下車殺死素昧平生的林姓騎士洩忿，被控殺人罪。台北地方法院今天開辯論庭，檢察官認王...

SOGO案查徐永明涉賄 李恆隆：本意想找黃國昌

台北地方法院審理立委貪瀆案，今天傳喚太流公司前董事長李恆隆，審理李期約賄賂時代力量前主席徐永明案；李說，他將遊說立委開公...

監委堅認丁允恭有性騷擾上訴 懲戒法院將請丁答辯

監察院認為總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌性交，交往期間女方兩度度胎，分手後又騷擾女方...

救總移轉國有案 北高行裁准停止執行

不當黨產處理委員會認定，中華救助總會為國民黨附隨組織，凍結現有財產13億元，今年3月23日要求救總在30天內，將近9億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。