SOGO案查徐永明涉賄 李恆隆：本意想找黃國昌
台北地方法院審理立委貪瀆案，今天傳喚太流公司前董事長李恆隆，審理李期約賄賂時代力量前主席徐永明案；李說，他將遊說立委開公聽會的業務發包給是知公關公司總經理郭克銘，原以為郭會找前立委黃國昌，結果郭去找徐。
李恆隆說，他希望請郭克銘將給時力的錢變成政治獻金，但郭做不到，他只能承受罪責。
李恆隆說，他答應幫忙時力黨，當然包括金錢資助，目標則是公司法修法時有立委出面幫忙說話，與檢方起訴範圍即東吳大學2019年底辦的公司法適用鑑定公聽會根本毫無關聯。
李恆隆說，檢察官認為他與徐永明的「期約對價」是辦公聽會，甚至與ASTEP（台星經濟夥伴協定）串在一起，都不是事實，國際經貿不是開個公聽會、邀幾個立委去遊說就能夠辦得到。
依檢方起訴書，李恆隆、徐永明、郭克銘、趨勢民調公司總經理吳世昌4人，於2019年12月2日上午在立法院徐永明國會辦公室內會面，期約由徐與東吳大學合辦公司法公聽會，由徐借用立法院「紅樓」會議室作為會議場所，再共同具名發文施壓經濟部官員出席等。
起訴說，行、收賄雙方約定由吳世昌作為聯繫窗口，再以政治獻金名義匯入時代力量的政治獻金專戶，事後，雙方因就給付政治獻金一事聯繫、溝通有疏失，李恆隆未能交付賄賂給徐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言