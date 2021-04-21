SOGO案查徐永明涉賄 李恆隆：本意想找黃國昌

台北地方法院審理立委貪瀆案，今天傳喚太流公司前董事長李恆隆，審理李期約賄賂時代力量前主席徐永明案；李說，他將遊說立委開公聽會的業務發包給是知公關公司總經理郭克銘，原以為郭會找前立委黃國昌，結果郭去找徐。

李恆隆說，他希望請郭克銘將給時力的錢變成政治獻金，但郭做不到，他只能承受罪責。

李恆隆說，他答應幫忙時力黨，當然包括金錢資助，目標則是公司法修法時有立委出面幫忙說話，與檢方起訴範圍即東吳大學2019年底辦的公司法適用鑑定公聽會根本毫無關聯。

李恆隆說，檢察官認為他與徐永明的「期約對價」是辦公聽會，甚至與ASTEP（台星經濟夥伴協定）串在一起，都不是事實，國際經貿不是開個公聽會、邀幾個立委去遊說就能夠辦得到。

依檢方起訴書，李恆隆、徐永明、郭克銘、趨勢民調公司總經理吳世昌4人，於2019年12月2日上午在立法院徐永明國會辦公室內會面，期約由徐與東吳大學合辦公司法公聽會，由徐借用立法院「紅樓」會議室作為會議場所，再共同具名發文施壓經濟部官員出席等。