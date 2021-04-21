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老父照顧腦麻女50年悶死她 法官形容：被社會遺忘的人

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

78歲陳姓老翁長年照顧患有先天性腦性麻痺的女兒，去年3月清晨見女兒牙痛，吃止痛藥也無效，親手用棉被將她悶死，再吞下大量安眠藥欲尋短。陳送醫撿回一命，檢方依殺人罪起訴，台北地方法院判他2年6月徒刑，但罕見地籲請總統特赦。陳上訴，辯護律師主張一審精神鑑定報告不完備，聲請改送台北市立醫松德院區再鑑定。

對於是否該再送鑑定，檢察官表達反對立場，認為馬偕醫院的鑑定報告並無不備，且律師也沒說明何以可採信。法官黃美文也質疑，若對鑑定結果不滿意就聲請再鑑定，「不行就一直換？」，她個人比較傾向補充鑑定。

陳姓夫妻育有2名女兒和1名兒子，死去的女兒排行第二。次女年約半百，從小就罹患先天性腦性麻痹，臥病在床，生活無法自理。她起先由雙親一同照顧，後來母親身體出狀況、開刀，已無力再隨時照料女兒，改由父親搬去跟女兒睡同房，單獨照顧。女兒在父母多年來無微不至的照顧之下，沒有生褥瘡。

去年2月29日半夜，女兒因為牙齒疼痛，徹夜哀號、呻吟，吃了止痛藥也沒效。陳姓老翁不想再讓女兒吃止痛藥，又認為女兒活得很痛苦，想替她結束這苦難的一生，便拿起一旁的棉被悶住女兒口鼻。

女兒斷氣後，陳吞下大量安眠藥輕生。隔天清晨6點多，陳妻睡醒發覺不對勁，走到女兒房間察看，驚覺兩人沒動靜，趕緊打119求救。女兒送醫宣告不治，陳則撿回一命，因他罹患憂鬱症，先到精神科病房住院治療。

台北地院審理認為，陳雖服用5、60顆安眠藥，但他清醒後能清楚回答警、檢相關問題，也表示後悔，辨識能力並無問題。

「我知道這是有罪的！」陳指女兒50年來都躺在床上，他不忍女兒這般痛苦，才結束她的生命。北院認為陳長期處在焦慮與憂鬱的狀態中，加上新冠肺炎疫情影響無法帶女兒就醫，在壓力之下才認為讓女兒死去是種解脫。

家屬希望陳不要被關，並指若他入獄，對家人來說是另一種難以承受的糾結，並證稱他「非常愛女兒」。北院認為陳往後的人生歲月都會受到「良心監牢」禁錮，要不要讓他入獄實有審酌餘地，並籲請有赦免裁量權的總統能發布特赦令，避免刑罰過苛。

高等法院今續行準備程序，法官形容本件是「被社會遺忘的人」，並重新敘述陳姓老翁被起訴的原因。陳面色緊張，雙眼緊盯著電腦螢幕看，但多半委請律師幫忙回答。

律師表示，陳承認有家暴殺人，也自首，但認為原審對陳當時的辨識能力、控制能力見解矛盾，聲請相關醫師作證。律師希望函調從2015年起至事發前1個月陳的就診狀況。

陳的女兒今以被害人家屬身分到場陳述意見，她表示父親事後在新店耕莘醫院治療時，行為反常。高院是否同意再送其他醫院鑑定，待合議庭評議，本件候核辦。

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78歲陳姓老翁悶死臥床50年的腦麻次女，一審被依殺人罪判2年6月徒刑，他上訴台灣高等法院。記者王宏舜／攝影
78歲陳姓老翁悶死臥床50年的腦麻次女，一審被依殺人罪判2年6月徒刑，他上訴台灣高等法院。記者王宏舜／攝影

律師

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