監委堅認丁允恭有性騷擾上訴 懲戒法院將請丁答辯

監察院認為總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌性交，交往期間女方兩度度胎，分手後又騷擾女方，彈劾丁；懲戒法院認定丁放蕩、嚴重損害政府信譽與公務員形象，但無性騷擾，判撤職並停止任用2年。監委紀惠容提上訴，懲戒法院表示尊重，將請丁提答辯狀。

公務員懲戒新制去年7月17日上路，改採一級二審制，一審由3名法官合議，上訴審則有5名法官，案件當事人可以循上訴或抗告的程序救濟。雖然丁允恭在一審判決後表示「不上訴」，但監察院原提案委員紀惠容認為一審認定丁未涉性騷擾，有「判決不適用法規或適用不當者，為違背法令」之處而上訴。

紀惠容表示，性騷擾防治法第2條所稱的性騷擾，要件包括違反意願、行為與性或性有關、行為不受歡迎、行為不具合理性。她認為性騷擾常常是連串發生，並持續影響當事人，但懲戒法院卻片面切割，僅以單一照片認定非性騷擾，難以服人。

懲戒法院表示，上周五已收到監察院的上訴狀，屆時二審合議庭將依法審理，懲戒法院會先將監院的上訴狀送交丁允恭、請他回覆答辯狀。