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太魯閣號出軌喚修法意識 蔡清祥：過失致死做不同處罰

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台鐵太魯閣號出軌釀49人死亡，檢方依過失致死罪起訴義程工業社負責人李義祥，但依法李義祥最多只能判處有期徒刑5年；法務部刑法研修小組啟動修法機制，建議依情節不同可判處更重刑；法務部長蔡清祥今天說，修法方向是朝不同層級、依照受損做出不同的處罰。

蔡清祥說，因為火車發生重大傷亡後，大家對於現行的刑法有關過失致死的處罰認為不夠重，所以立即收集各國立法例，由法務部同仁利用周末時間做出整理，然後提出一個新修正的條文。

蔡說，新修正條文昨天已送到行政院，行政院今天很快就做了審查，目前則是朝著分不同層級、依照受損害的程度來做出不同的處罰。

蔡清祥表示，法務部感謝行政院已審查通過，可能明天就會送進院會，希望盡快送到立法院做審議，並很快就能夠實施。

法務部長。記者王聖藜／攝影
法務部長。記者王聖藜／攝影

法務部 行政院 蔡清祥

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