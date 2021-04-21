想賺疫情財？非法輸入千支大陸額溫槍販售 3人遭判刑

去年3月新冠肺炎爆發，國內對於額溫槍需求量大增，楊姓男子涉嫌與朋友從大陸地區輸入1000支額溫槍，企圖以每支賺取140元差價獲取不法利益。士林地方法院依藥事法販賣非法輸入醫療器材罪，判楊等3人，4至5月不等徒刑，可易科罰金，考量繳回犯罪所得124萬餘元，均緩刑2年。

民眾輸入額溫槍「自用」無須取得食藥署同意，但楊男輸入大批額溫槍販售就觸法。去年3月間，楊找來家境富裕的劉姓女友人出資購買額溫槍，未經主管機關核准擅自輸入販賣醫材，楊委託郭姓男子向大陸人士「蔣先生」以每支1780元新台幣，購買「家側寶-紅外額式溫度計-dt8836m」1000支，並運送至朋友林姓男子的香港倉庫，林在協助辦理進口至台灣，存放在桃園龜山區。

楊同時找來劉女和王姓買家簽約，約定192萬元販售1000支額溫槍，賺取每支140元差價；王姓買家陸續取貨，共拿到649支額溫槍，匯款124萬6080元至劉女帳戶。

楊等3人到案後均坦承從大陸輸入額溫槍，王姓買家獲得緩起訴，劉女則以繳回全數犯罪所得124萬6080元，獲檢方緩起訴處分。