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開空頭公司偽造中獎發票兌獎 18人詐1500多萬遭起訴

中央社 / 彰化21日電

彰檢查出曾男等人組詐欺集團，成立多間空頭公司購買大量發票，等到發票開獎後在空白發票虛開銷貨內容後再拿發票兌獎，曾男等18人先後詐得1500多萬元，今天被依詐欺等罪起訴。

根據台灣彰化地方檢察署今天公布的起訴書，35歲曾男以及36歲陳男、32歲王女等10多人組成詐欺集團，曾男和陳男等人先成立以賣水為營業項目的空頭公司，從民國105年到108年先購買大量小額二聯式收銀機發票，等到發票開獎後，再取出印有中獎號碼的空白發票。

檢方查出，曾男等人在印有中獎號票的空白發票上虛開不實小額銷貨內容，再由集團成員拿發票前往便利超商以及金融機構兌換獎金或兌換等值的商品，曾男等人組成的詐欺集團開出兌獎的不實發票有5萬8886張，兌換所得的詐欺金額高達新台幣1547萬6400元。

財政部中區國稅局接到超商店員反映，常有特定人不定時拿多張200元中獎發票到超商兌獎，國稅局分析資料後，通報彰化檢方進行偵辦，循線逮捕曾男等人到案；檢方認為曾男等人涉嫌違反組織犯罪防制條例、詐欺罪、商業會計法等罪嫌，將曾男等18人提起公訴。

發票 詐欺 超商

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