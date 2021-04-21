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低買高賣未上市股票行騙 刑事局逮10嫌送辦

中央社 / 台北21日電

以劉姓男子為首的地下盤商詐騙集團，利用低買高賣未上市股票行騙投資人，已知約有13人受害，財損逾新台幣3000萬元，刑事局獲報逮10嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第九大隊副大隊長陳義宏表示，去年獲報指出，以43歲劉姓男子為首的地下盤商詐騙集團，先低價收購大股東拋售未上市公司股票，包括科技公司和生技公司在內，成員再隨機打電話給民眾，假稱是投資顧問公司並鼓吹投資未上市股票。

集團成員利用話術，內容多為股票即將上市上櫃可獲利數倍，或是未來潛力股的公司營收成長幅度驚人等，當取得被害人信任後，雙方再互加LINE好友繼續行騙，並將收購價每股20至30元不等的數家未上市股票，改以每股120至130元賣給被害人以牟取暴利，當被害人驚覺受騙或察覺有異時，便封鎖帳號和斷絕聯繫。

警方初步調查發現，此不法集團共販售逾300張股票，已知被害人有13人，財損金額高達3000餘萬元，其中單一被害最高金額為600多萬元，受害者為50多歲退休人士。

刑事局經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，歷經數月蒐證完成後，於7日至台北市和桃園市等4處執行搜索，拘提劉男等10嫌到案，現場查扣犯罪所得127萬6000餘元、多家未上市公司股票、教戰手冊、銀行存摺、提款卡、大麻和咖啡包等證物。

全案詢後將劉男等嫌依刑法詐欺罪、證券交易法、洗錢防制法及毒品等罪移送桃園地檢署偵辦，法院裁定劉男收押禁見，其他犯嫌則以5萬至10萬元的不等金額交保。

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