屏東縣議員周碧雲涉詐領助理費偽造文書 檢方20萬交保

屏東縣民進黨籍縣議員周碧雲涉嫌詐領助理費，屏東地檢署昨天縣議會搜索，並傳訊周碧雲、周碧雲的姪子周博彥等10人到案，檢方訊問後，周碧雲涉嫌偽造文書等罪嫌20萬元交保，周博彥10萬元交保。周碧雲的丈夫郭振堂無保請回。

周碧雲今說，她長期深耕地方熱衷選民服務，用熱情態度、專業能力擔任議員一職，眾所皆知她服務鄉親爭取建設，不收禮！不收紅包！助理費確實有支出，但絕無將公費納為私囊。全案刻正由檢察官調查釐清，此事造成社會不安確應深切檢討，未來她將用更積極嚴謹的態度自我要求，回饋鄉親們的栽培。