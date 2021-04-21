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前庭長控醫過失致妻亡 更一審改判台大醫院免賠

中央社 / 台北21日電

前高院庭長陳貽男的妻子頭部受傷送到台大醫院急救後10個月死亡，陳和子女提告求償；一審判台大要賠家屬60萬元，高院更一審認定台大無過失，今天改判免賠。

陳貽男與子女起訴主張，陳貽男的王姓妻子民國96年2月19日，因滑倒撞傷頭部，送往台大醫院急救，當時林姓、潘姓醫師未自X光檢查發現病人顱骨骨折，且於病人出現熊貓眼、嚴重頭痛、嘔吐2次等症狀時，未立即安排腦部電腦斷層檢查。

陳貽男等人主張，林姓、潘姓醫師未於留觀期間每15至30分鐘觀察病人生命徵候，也未請求吳姓主治醫師指導，主治醫師未在場督導，也未在病人失去意識前親自治療病人，導致未能及早發現顱內出血，錯失緊急手術時間，致手術無效果，經轉院治療後於96年12月15日死亡。

陳貽男與3名子女向台大與這3名醫師提告求償新台幣1200萬多元；一審台北地方法院判台大要賠60萬元；二審台灣高等法院則改判台大免賠。

案經最高法院發回高院更審，更一審認為，醫審會鑑定認為X光檢查結果確實未顯示顱骨骨折，依病患主訴疼痛位置等症狀，也無法推斷出病患屬於持續嚴重瀰漫性頭痛，而且林姓、潘姓醫師都是住院醫師，有醫師執照，可獨立問診、檢查及開立執行醫囑。

更一審認為，3名醫師並無違反當時醫學中心教學醫院急診臨床標準，也未違反醫療上必要注意義務，並未逾越合理臨床專業裁量，並無過失，改判台大醫院與醫師免賠。本案仍可上訴。

台大醫院 醫師 頭痛 台灣高等法院

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