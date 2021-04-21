基隆市立醫院小額採購涉弊 小組長收賄遭訴

林姓男子任基隆市立醫院總務行政小組長期間，掩護簡姓女助理員將小額工程交給有實質配偶關係的劉姓男子承攬，另把多項工程簽辦給馬姓男子施工，均從中收賄，4人都遭起訴。

基隆地檢署起訴書指出，簡女與劉男雖已離婚，但仍具實質上配偶關係。簡女任職基隆市立醫院行政室契約助理員期間，明知應利益迴避，卻將承辦的多項小額採購工程交給劉男承攬，總計金額共新台幣201萬餘元，估算不法獲利約43萬餘元。

檢方表示，林男在參與監工及驗收過程時，得知為劉男到院施工，且經人提醒不應由劉男承攬小額採購案件，竟向簡女表示，「不要以劉男為登記負責人的公司承攬基隆市立醫院小額採購案件，但可以其他人（公司）名義承攬」等語。

檢方指出，林男於民國106年9月和10月間，到簡女和劉男的住處聚餐，席間，劉男將林男引導至隱密處，表示「謝謝你照顧我老婆，我老婆在醫院工作請你多關照」，各交付6000元賄款，總計1萬2000元。

此外，檢方表示，從事油漆、雜項等工程的馬姓男子，藉由打球機會向林男詢問基隆市立醫院近期有無案件可承攬，經告知後，馬男到現場勘查、報價，林男因兩人私誼，簽辦多項小額採購由馬男承攬，事後林男並收取共3萬9500元賄款。

林男在檢方偵訊時坦承對於職務上行為收受賄賂犯行，但僅坦承其中1萬餘元為賄賂，基隆地檢署偵查後，依貪污治罪條例等罪，起訴林男、簡女、劉男和馬男。