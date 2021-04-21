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超速每公里加罰百元？高市交大澄清「假的！別再亂傳」

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

在長輩通訊群組流傳數年的交通裁罰假訊息，最近又重新在群組轉傳，流傳即日起紅燈右轉要罰5400元、闖紅燈罰款調高至3600元至7200元，超速每1公里加100元，高雄市警局交通大隊今天澄清「加罰」傳言是假訊息，呼籲民眾別再傳。

交大表示，近日LINE群組流傳即日起紅燈右轉、闖紅燈罰款分別提高2倍，紅燈越線馬上處以900元，超速則從6000元起跳，每超速1公里加100元，但這些訊息早在2018年就在網路流傳，警政署當年立即澄清訊息為假，沒想到最近又重出江湖。

根據道路交通管理處罰條例，紅燈越線汽機車皆罰900元至1200元，汽機車闖紅燈的罰則不同，機車裁罰1800至2700元，小型車2700至4000元，大型車則為3600至5400元；若是紅燈右轉，機車、小型車為600至900元，大型車為1400至1800元。

若是超速，在超過速限60公里以內範圍，一般道路為1200元至2400元，快速道路、國道則是3000至6000元，若超速達最高速限60公里以上，最重可罰2.4萬元，並吊扣牌照3個月。

交大澄清，這類網路謠言已在社群媒體流傳多年，每隔一段時間便又開始轉傳，呼籲民眾針對法規問題除可透過法務部「全國法規資料庫」及交通部「交通法規即時檢索系統」查詢最新交通法令外，也可直接向轄區警察機關洽詢，真的不要再轉傳動作。

網路謠傳交通違規的開罰基準與正常罰款對照表。圖／高雄市政府警察局交通大隊提供
網路謠傳交通違規的開罰基準與正常罰款對照表。圖／高雄市政府警察局交通大隊提供

假訊息 交大 警察

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