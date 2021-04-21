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偽造中獎發票！集團詐領1547萬元 彰檢起訴18人
彰化檢警前年查獲偽造中獎統一發票詐領獎金詐騙集團，曾姓主嫌虛設六家水公司，在統一發票開獎後，再偽造中獎銷貨發票，三年內共詐領統一發票金額高達一千五百四十七萬多元，彰化地檢署依違反組織犯罪防制條例、詐欺罪、商業會計法等罪嫌，將曾男等十八人提起公訴。
彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，中區國稅局在二０一九年接獲有超商反映，常有特定人不定時持多張中獎發票兌獎，且都來自同一家公司的加水站，國稅局即整合服務平台及管理系統分析大數據，發現有多家加水站公司有相同情形，即通報檢方查緝，前年十月檢警前往搜索，查獲曾姓主嫌設立的水公司涉偽造中獎統一發票詐領獎金，並查獲發票打印機、不實開立之發票及空白發票等證物。
起訴書指出，卅五歲曾男在二０一六年底招募成員發起成立統一發票獎金詐領集團，並在台中沙鹿等地成立六家加水站公司，由他擔任負責人，詐領從二０一六年十一、十二月的發票，到二０一八年七、八月的發票共十七期，共兌換偽造中獎統一發票共五萬八千多張。
詐騙集團虛設加水站公司後，就向國稅局購買上百萬張空白發票，每期開獎後，成員分工對獎，再登打不實小額加水站加水發票為中獎發票，再由旗下成員持偽造中獎發票去超商或金融機構兌獎，兌獎發票從二百元到廿萬元不等，主嫌曾男再依兌獎金額給予成員佣金，扣除課稅，共詐領一千五百四十七萬多元。
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