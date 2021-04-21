台中男趁母病危吞戶頭170萬 胞妹提告檢起訴

台中市黃姓男子的母親罹患惡性腫瘤，2018年11月黃母為籌措生活、醫藥費，找黃的陪同，以豐原區的房產為抵押品，向農會借款282萬，扣除之前81萬借款，剩餘的200餘萬，都匯入黃母的帳戶內，同年底黃母病情惡化後，黃利用持有黃母的印章、存摺機會，陸續提款170萬元，事後遭黃的胞妹發現後提告，台中地檢署偵結依偽造文書等罪起訴。

起訴指出，黃姓男子（52歲）排行老大，黃家有四個兄弟姊妹，黃母在2017年10月間罹患惡性腫瘤，生活無法自理，黃陪著黃母到台中市石岡區農會，以豐原區民宅為抵押，借款282萬，其中扣除81萬黃母之前向農會的借款後，剩餘款200多萬都匯入黃母帳戶內，黃母的存摺、印章都由黃保管。

黃母在2018年11月間病情惡化，出現嗜睡、混淆狀況，黃姓男子明知黃母除了喪葬、醫療費用外，並無授權黃提領帳戶內金錢，另作他途，但他仍利用母親的存摺、印章，在母親生前與死後，陸續提領30萬、100萬、30萬、10萬元。

黃母死後，黃的胞妹質疑母親帳戶內的存款，都被黃中飽私囊，因此向警方提告。

黃姓男子到案後，否認犯行，辯稱當時是在母親的同意下，該筆200多萬的貸款，除了支付醫藥、喪葬費外，剩餘的錢都是給他使用。

檢方調查後不予採信，認為黃母若有意將該筆貸款交給黃使用，應在去農會辦理貸款時，就不會用黃母自己的帳戶，作為入帳帳戶。