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小偷假釋保護管束重操舊業 行竊破壞國小遭起訴回籠
新竹縣24歲張姓男子涉犯竊盜罪服刑假釋後，仍在保護管束期間，他去年暑假期間的8月間凌晨，翻牆進入八德區大忠國小，利用剪刀破壞總務處冷氣窗口隔板侵入辦公室，翻箱倒櫃搜刮偷竊何姓工友抽屜300元現金，得手後搭小黃逃逸，校方隔天發現報警，警方循線逮捕張男到案，桃園地檢署今天偵結，將張依加重竊盜罪嫌提起公訴。
檢警調查，目前因案在新竹監獄服刑的張姓男子，2016年涉犯竊盜罪嫌，2017年法院判決9月入獄服刑，隔年6月假釋出獄，保護管束雖在當年12月期滿，但仍未撤銷保護管束，他卻不思悔改，去年8月16日凌晨，翻牆進入大忠國小，破壞總務處辦公室冷氣窗口隔板侵入辦公室，利用剪刀破壞何姓工友抽屜鎖頭，竊取現金300元後、搭乘計程車逃逸。
校方人員發現總務處辦公處冷氣口遭人破壞、抽屜鎖被破壞及抽屜現金不翼而飛報案，警方調閱監視器查出張嫌涉案重大，並循線逮捕張嫌到案，張坦承缺錢花用行竊，警方依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。
桃檢表示，檢察官複訊時，張男坦承犯案，檢方審酌張男假釋出獄期間5年內故意再犯有期徒刑以上刑責，屬於累犯，偵結將他依加重竊盜罪嫌提起公訴。
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