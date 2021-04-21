兩惡少疑為50萬當街幫婦殺夫 穿紅衣移送雄檢低頭不語

高雄杜姓婦人涉嫌教唆2名余姓、王姓少年殺害曾姓丈夫，警方漏夜調查，今兩名少年以殺人罪證人，移送至高雄地檢署應訊，至於杜婦否認買凶殺夫，警方仍在調查。

據了解，兩名涉案少年目睹杜婦遭丈夫毆打，事後杜婦向少年抱怨丈夫外遇，少年願幫杜出口氣，雙方談妥以50萬元代價，「收了」杜女丈夫。

前天晚間兩少年趁曾男返家，在高市苓雅區建民路一帶埋伏，曾男出現後，由王姓少年佯裝問路，余抽出西瓜刀連砍曾右頸四刀，曾送高雄榮總醫院急救，前晚九點多不治；辦案人員昨早在左營區某民宅查獲余姓、王姓少年到案，查扣兩人手機、背包、安全帽及作案的電動機車等證物，坦承涉案。