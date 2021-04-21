永真環保公司違法運醫療廢棄物 北市重罰扣車、移送調查

台北市環保稽查人員日前於北投區查獲到一家「永真環保公司」車輛，違法載運外縣市醫療廢棄物，且隨車證明文件不實，已依照違反「廢棄物清理法」第9條及第42條，違規情節重大，依法各重罰13.2萬元。

環保局表示，這家永真環保公司為乙級廢棄物清理業者，依法醫療廢棄物僅甲級廢棄物清除業者可用密閉式車斗載運處理，但永真公司不僅不具處理資格，違規車輛還為開放式車斗，嚴重影響公共環境與衛生安全。

環保局表示，為避免永真公司後續違法處理醫療事業廢棄物，稽查人員當下已查扣違規車輛，並追查廢棄物產源。另，針對永真環保公司違法行為，也將依「廢棄物清理法」第46條移送司法調查。

環保局說，為掌握廢棄物來源及流向，遏止非經許可廢棄物夾帶進入北市三座焚化廠，影響垃圾處理安全，目前進入北市三座焚化廠488部民間廢棄物清除車輛，均已裝設GPS即時追蹤系統。

北市稽查人員日前是先發現永真環保公司車輛GPS於北投區軌跡異常，因此前往異常地點蹲點稽查，確認是否有違法轉運行為，16日上午10時，發現永真車號BBU-***3載運廢棄物，並轉運至車號KEA-***9，稽查人員隨即上前攔查，果然查出廢棄物中有含抽痰器等醫療廢棄物。

由於車上隨車證明文件亦無登載抽痰器產生源，司機無法交代產源，違規情節重大，當場依違反廢棄物清理法從重開罰、查扣車輛調查，並通知永真公司負責人會同釐清事實。

環保局表示，永真環保公司負責人20日上午會同稽查人員，身著防護衣對車的廢棄物進行落地檢查，查獲位於外縣市的大型醫院、養護機構共3處，產出的醫療廢棄物產源資料，並有使用過的抽痰器、沾血棉花等醫療廢棄物，違規事證明確。