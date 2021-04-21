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影／台南查緝隊破獲動保製品鯊魚劍 還有罕見獨角鯨牙

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

海巡署偵防分署台南查緝隊，去年11月接獲民眾檢舉，有人在網路上公然販售獲販售海洋保育類野生動物、鋸鰩科軟骨動物產製品鯊魚劍，經過4個多月調查，在台南等地查獲鯊魚劍170支及獨角鯨牙2支等，其中獨角鯨牙售價近1百萬元，全案依涉嫌違反動物保育法罪嫌將陳姓男子等16人函送南檢法辦。

查緝隊人員接獲有人在網路販售鯊魚劍情資，報請台南地檢察署檢察官指揮，並會同海洋保育署、北門查緝隊、南部分署第11岸巡隊、台南市警一分局等單位組成專案小組執行查緝。

辦案人員於3月15至18日分別在台中、台南、台北、高雄、桃園等地區，查獲鯊魚劍170支、鋸鰩牙齒4袋、獨角鯨牙2支、獨角鯨牙切段2支、象牙8件等海洋保育類野生動物產製品及陳姓藝品店老闆等16名嫌犯，陳等人都表示不知鯊魚劍不能上網公開販售，詢問後依違反野生動物保育法移送南檢偵辦。

海洋保育署主秘林天賞說，鯊魚劍除非經過合法進口才能公開販售，大部是漁民撈捕鋸鰩科軟骨動物後，販售給藝器店加工製成，鯊魚劍未經許可不得在網路上販售，可依違反動保法，判處6月以上，5年以下徒刑。鯊魚劍並不是來自鯊魚，而是尖齒鋸鰩(Anoxypristis cuspidate)、後鰭鋸鰩 (Pristis zijsron)及鋸鰩科鋸鰩屬 (Pristis spp.)製成品。

據了解，俗稱「鯊魚劍」也稱「沙魚齒」或「骨刀鯊魚劍」，「鯊魚劍」多用於民俗信仰乩童及「廟會」法器，和七星劍、銅棍、月斧和刺球合稱「五寶」，一把大型「鯊魚劍」在網路販售價格竟高達數十萬元。

現場並查扣一支長229公分獨角鯨牙，售價98萬元。成大鯨豚救援中心主任王浩文表示，獨角鯨牙是獨角鯨的犬齒，早期西方國家皇室將獨角鯨牙製成權杖或是枴杖。

海巡署台南查隊查獲大量動保製品鯊魚劍。記者黃宣翰／攝影
海巡署台南查隊查獲大量動保製品鯊魚劍。記者黃宣翰／攝影
海巡署台南查緝隊查獲動保製品獨角鯨牙（最右邊），長229公分，售價98萬元。記者黃宣翰／攝影
海巡署台南查緝隊查獲動保製品獨角鯨牙（最右邊），長229公分，售價98萬元。記者黃宣翰／攝影

鯊魚 保育類野生動物 海巡署

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