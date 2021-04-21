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行車糾紛嗆「來釘孤枝」調解又遲到 男遭判刑6月
鄒姓男子去年6月18日晚間開車與許姓機車騎士發生糾紛，鄒一氣之下開始逼車，將車斜停在許的機車前方阻擋，再持棒狀物比劃，怒嗆「來釘孤枝」，見許拿手機報警，又將其手機拍落摔壞；新竹地院審理終結，依強制、恐嚇危害安全、毀損他人物品等罪判刑6月。
法官審理時，鄒男坦承強制及恐嚇危害安全犯行，卻否認毀損，強調許男的手機會掉落是因為兩人發生肢體碰撞，不是他拿的。
但許男的女友卻說，事發當下許拿起手機準備報警，鄒就將手機拍打掉，導致手機摔落花圃碎掉。一旁勸架的路人則說到場時許的手機已經被鄒摔到地上，不過手機掉落的地點是與許男有些距離的路旁花圃內，若非遭人刻意拍落，很難想像許的手機怎會掉落離他有一段距離的地方。
法官認為，鄒男僅因行車糾紛，即攔車阻礙許男通行，並手持棒狀物對其恫稱恐嚇言語，造成許心生恐懼，且對方欲報警之際，刻意與許產生肢體碰撞，導致對方手機掉落而致令不堪用，顯然視法令於無物，鄒雖坦承犯行，卻與許調解時遲到25分鐘，導致雙方未能洽談和解，看不出有悔悟之意，審酌依強制、恐嚇危害安全、毀損他人物品等罪判刑6月，易科罰金18萬元。
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