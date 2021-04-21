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建材老闆五鬼搬運逃稅4200萬 國稅局執行分署追稅15年
新北市一家五金建材公司陳姓負責人2001年到2003年間逃漏滯欠營業稅罰鍰4200萬元，財政部北區國稅局查出陳男將公司財產五鬼搬運至個人名下逃漏營業稅捐，自2005年起追稅15年，國稅局今天上午表示，陳男為企圖逃稅，甚至變更公司負責人和解散公司，該局鍥而不捨報請執行分署追稅至去年7月將陳男管收，陳才被迫提出清償計畫分期繳納，至今清償欠稅700多萬元，後續會追稅直到清償所有欠稅，挹注國庫。
北區國稅局指出，陳男在2001年至2003年間在新北市這家五金建材公司擔任負責人期間，透過五鬼搬運法多次將該公司現金提領，轉至個人名下帳戶，另處分該公司機器設備及車輛大約3600萬元，將資金陸續轉移至名下帳戶，企圖逃避稅捐責任。
國稅局調查，該五金建材公司2001至2003年間逃漏營業稅，該局自2005年1月查出該公司滯納營業稅罰鍰高達4200萬元，陳男獲悉該局追稅，竟將該公司財產移轉、企圖逃漏稅捐義務，約談陳男亦無法說明資金流向、用途具體事證，陳甚至在2006年以人頭變更公司負責人及宣告解散公司，該局在2007 年3月將陳男移送行政執行分署強制執行。
陳男明顯隱匿及處分財產情事，為為釐清他的名下帳戶來自該五金建材公司資金來源，執行分署追查至去年7月下旬，成功向法院聲請陳男管收獲准，陳男遭管收後入監撐不住，立即提出清償計畫，北區國稅局表示，陳男逃漏營業稅積欠滯納稅捐4200萬元，直到去年向執行分署申請分期繳納清償，至今清償700多萬元，後續將追稅至全部清償為止。
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