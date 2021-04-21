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公路總局助理工程員疑涉浮報工程 檢廉搜索後交保候傳

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

公路總局第三區養護工程處1名助理工程員，疑涉浮報不實工程項目，昨台東地檢署檢察官持搜索票前往大武工務段、太麻里監工站等5處搜索，帶回相關證物，傳訊高姓助理員、楊姓廠商及相關證人共10人。高、楊涉登載不實文書等罪嫌重大，分別諭知5萬元、10萬元交保候傳。

台東地檢署表示，去年接獲廉政署南部地區調查組函報公路總局三工處助理工程員，於107年間辦理台9線災修工程監造業務，疑涉浮報不實工程項目，即成立專案小組，經縝密蒐證後，昨天持法院搜索票，兵分5路前往大武工務段辦公室、太麻里監工站職務宿舍及廠商住所等共5處搜索。

專案小組調取檔卷，查扣核銷紀錄、帳冊、行動電話等相關證物，並傳訊被告高、楊及相關證人共10人。檢察官綜合卷內相關事證，認高、楊兩人涉犯刑法第216條、同法第213條行使公務員登載不實文書等罪嫌犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，准予兩人諭知5萬元、10萬元交保候傳，其餘證人請回。

台東地檢署表示，兩人浮報哪些不實工程項目，因案子進入偵查中，基於偵查不公開原則，目前將持續擴大深入追查，以釐清全案案情。

公路總局第三區養護工程處1名助理工程員，疑涉浮報不實工程項目，昨台東地檢署檢察官持搜索票前往大武工務段、太麻里監工站等5處搜索，帶回相關證物，傳訊高姓助理員、楊姓廠商及相關證人共10人。高、楊涉登載不實文書等罪嫌重大，分別諭知5萬元、10萬元交保候傳。記者尤聰光／攝影
公路總局第三區養護工程處1名助理工程員，疑涉浮報不實工程項目，昨台東地檢署檢察官持搜索票前往大武工務段、太麻里監工站等5處搜索，帶回相關證物，傳訊高姓助理員、楊姓廠商及相關證人共10人。高、楊涉登載不實文書等罪嫌重大，分別諭知5萬元、10萬元交保候傳。記者尤聰光／攝影

台東 檢察官

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