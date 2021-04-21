聽新聞
test
0:00 / 0:00
公路總局助理工程員疑涉浮報工程 檢廉搜索後交保候傳
公路總局第三區養護工程處1名助理工程員，疑涉浮報不實工程項目，昨台東地檢署檢察官持搜索票前往大武工務段、太麻里監工站等5處搜索，帶回相關證物，傳訊高姓助理員、楊姓廠商及相關證人共10人。高、楊涉登載不實文書等罪嫌重大，分別諭知5萬元、10萬元交保候傳。
台東地檢署表示，去年接獲廉政署南部地區調查組函報公路總局三工處助理工程員，於107年間辦理台9線災修工程監造業務，疑涉浮報不實工程項目，即成立專案小組，經縝密蒐證後，昨天持法院搜索票，兵分5路前往大武工務段辦公室、太麻里監工站職務宿舍及廠商住所等共5處搜索。
專案小組調取檔卷，查扣核銷紀錄、帳冊、行動電話等相關證物，並傳訊被告高、楊及相關證人共10人。檢察官綜合卷內相關事證，認高、楊兩人涉犯刑法第216條、同法第213條行使公務員登載不實文書等罪嫌犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，准予兩人諭知5萬元、10萬元交保候傳，其餘證人請回。
台東地檢署表示，兩人浮報哪些不實工程項目，因案子進入偵查中，基於偵查不公開原則，目前將持續擴大深入追查，以釐清全案案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言