康友董座結合知名作手炒股 深夜證交法送辦

調查局北機站偵辦康友-KY前董座黃文烈掏空案，查出遭通緝的印尼籍大陸人士、廈門奔馬實業公司代表人王命亮（通緝中） ，被控透過股市作手鄭光育、康友現任董座陳民郎共謀炒作康友製藥控股公司股價，短短1個月將股價從361拉抬至537元，不法獲利逾千萬元，今搜索約談7人到案，深夜依違反證交法移送台北地檢署，不排除強制處分。

涉炒股被約談包括陳民郎、鄭光育、康友前董事梁凱光、康友前百大投資人顧明仁、證券營業員游舜行、人頭蔡嘉益、賴如玉；黃文烈涉掏空康友潛逃新加坡，遭檢方通緝，檢方正試圖透過司法互助將黃潛返。

據調查，陳民郎曾開過證券公司，是知名投顧老師，過去在證券界化名「周英」行走江湖，去年康友爆發掏空案後才接任董事長，外界也相當好奇背後的原因。

調查指出，康友-KY背後主導者就是廈門奔馬實業公司，黃文烈還是監察人，王命亮為操縱康友製藥股價，找來鄭光育等人合力炒作康友股票，透過姪子陳柏榮帳戶統一調派炒股資金，再循環交叉匯往可掌控證券帳戶，先以「假外資」買賣股票，製作交易活絡假象，再用相對成交方式拉抬，從2018年9月19日每股361元，拉抬至同年10月19日每股537元。

調查顯示，王命亮跨海與鄭光育合作炒作，梁凱光、顧明仁趁康友10月22日開始下殺至483元前，在最高點就開始「倒貨」出清，坑殺不知情投資人。