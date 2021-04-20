快訊

中職／不滿被叫雞排王 賴鴻誠對場邊球迷「吹粉」回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

康友董座結合知名作手炒股 深夜證交法送辦

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局北機站偵辦康友-KY前董座黃文烈掏空案，查出遭通緝的印尼籍大陸人士、廈門奔馬實業公司代表人王命亮（通緝中） ，被控透過股市作手鄭光育、康友現任董座陳民郎共謀炒作康友製藥控股公司股價，短短1個月將股價從361拉抬至537元，不法獲利逾千萬元，今搜索約談7人到案，深夜依違反證交法移送台北地檢署，不排除強制處分。

炒股被約談包括陳民郎、鄭光育、康友前董事梁凱光、康友前百大投資人顧明仁、證券營業員游舜行、人頭蔡嘉益、賴如玉；黃文烈涉掏空康友潛逃新加坡，遭檢方通緝，檢方正試圖透過司法互助將黃潛返。

據調查，陳民郎曾開過證券公司，是知名投顧老師，過去在證券界化名「周英」行走江湖，去年康友爆發掏空案後才接任董事長，外界也相當好奇背後的原因。

調查指出，康友-KY背後主導者就是廈門奔馬實業公司，黃文烈還是監察人，王命亮為操縱康友製藥股價，找來鄭光育等人合力炒作康友股票，透過姪子陳柏榮帳戶統一調派炒股資金，再循環交叉匯往可掌控證券帳戶，先以「假外資」買賣股票，製作交易活絡假象，再用相對成交方式拉抬，從2018年9月19日每股361元，拉抬至同年10月19日每股537元。

調查顯示，王命亮跨海與鄭光育合作炒作，梁凱光、顧明仁趁康友10月22日開始下殺至483元前，在最高點就開始「倒貨」出清，坑殺不知情投資人。

檢方偵辦康友-KY炒股案，去年查出立委吳怡玎父親吳光訓，涉以兒女吳郁展、吳怡利名義炒股，訊後300萬交保；由於全案共有多組人馬炒股，專案小組經過數月分析，20日再鎖定王命亮、鄭光育這組人馬發動偵查。

康友現任董座陳民郎。記者黃義書／攝影
康友現任董座陳民郎。記者黃義書／攝影
證券營業員游舜行。記者黃義書／攝影
證券營業員游舜行。記者黃義書／攝影
股市作手鄭光育。記者黃義書／攝影
股市作手鄭光育。記者黃義書／攝影

炒股 掏空 康友

延伸閱讀

浙江一公司財務3年挪公款7000萬 炒股虧了上千萬

保瑞藥業加拿大廠 成功完成加拿大衛生部查核

看Line買股票！當年股民瘋康友 懂技術分析也不敵群友慫恿

台股頻創新高！他驚一堆大學生炒股 「是不是太好賺？」

相關新聞

康友董座結合知名作手炒股 深夜證交法送辦

調查局北機站偵辦康友-KY前董座黃文烈掏空案，查出遭通緝的印尼籍大陸人士、廈門奔馬實業公司代表人王命亮（通緝中） ，被控...

飛宏內部營業機密疑外竊 檢調介入調查

飛宏（2457）傍晚發布重訊，由於內部營業機密疑似遭外竊，檢調單位至該公司搜索數名員工個人電腦設備。

花蓮3名男子檢疫期間偷溜未繳罰款 執行署籲出面處理

新冠肺炎疫情仍未解除，國外返台民眾須居家檢疫14天。但花蓮有3名男子偷溜，其中一名賴姓男子在居家檢疫期間偷出門半小時，遭...

桃園女檢疫外出喝奶茶洗頭 挨重罰45萬房產賓士都被扣

桃園市陳姓女子在居家檢疫期間，先是駕車買奶茶，又外出洗頭，2度違反居家檢疫規定，分別被罰25萬元、20萬元又逾期未繳，法...

民眾飆罵後道歉和解卻提上訴 黃捷：法院前才悔過

高雄市議員黃捷2019 年於重陽節活動被指「垃圾」及不雅字眼飆罵，她提告當事人，後來蔡男認錯和解卻又提上訴再遭駁回。黃捷...

網路愛情騙子誆「沒錢繳女兒學費」 57歲婦險遭詐4萬元

桃園新屋區一名57歲黃姓婦人，透過網路認識自稱住在中國大陸的男友，雙方交往半年，男方稱因近日新冠肺炎疫情工作受影響，沒錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。