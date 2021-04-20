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民眾飆罵後道歉和解卻提上訴 黃捷：法院前才悔過

中央社 / 高雄20日電

高雄市議員黃捷。報系資料照
高雄市議員黃捷。報系資料照

高雄市議員黃捷2019 年於重陽節活動被指「垃圾」及不雅字眼飆罵，她提告當事人，後來蔡男認錯和解卻又提上訴再遭駁回。黃捷今天發文指「有些人只有在法院面前才願低頭悔過」。

黃捷在臉書（Facebook）發文指出，當時決定不姑息霸凌行為，提出告訴，希望飆罵她的民眾能理解，即使政治理念不同，也不該有行為、言語或肢體攻擊，希望能給社會一些警惕。

未料，被告不僅未記取教訓，不服判決結果，還以「本件糾紛是因為告訴人黃捷阻擋了當時活動進行」為由，提起上訴，讓她很錯愕、遺憾。她說，收到法院通知，駁回對方的上訴。她對於惡意的羞辱霸凌，當下能忍住情緒但不代表惡意可以被縱容、善意能夠被糟蹋。

她說，過去兩年遭受到許多羞辱和騷擾，不論是當面、訊息或留言；這些侵犯都是因公眾人物的身分而起，但不代表女性政治人物有義務忍受霸凌和騷擾。她希望以此例子告訴大家「司法上絕不能姑息，有些人只有在法院面前才願低頭悔過」。

黃捷提告妨害名譽案，109年9月一審判決出爐前，涉飆罵的民眾坦承犯行並和黃捷和解，但是仍被判公然侮辱罪遭罰拘役20天、易科罰金新台幣2萬元。蔡男不服判決，事後再提上訴還指糾紛是因黃捷阻擋活動進行等，再者他於事發後有到黃捷服務處道歉，後悔飆罵等行為，盼上訴從輕量刑。

黃捷 公然侮辱

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