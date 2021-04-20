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全國執行分署辦防疫專案 查封房地25筆

中央社 / 台北20日電

行政執行署各分署今天辦理第3波防疫專案執行，共查封房地25筆、汽機車等動產14件、限制出境17人展現政府堅持阻絕疫情擴散、守護台灣的決心。

行政執行署指出，各分署今天同步主動出擊，派出多組執行人員到義務人住居所訪查、勸繳，及實施不動產及動產查封，例如，台北分署和士林分署分別就2名義務人已出境，為追回滯欠罰鍰，基於財產保全目的，對2人分別查封價值千萬房產，以免義務人脫產。

行政執行署新聞稿表示，嘉義市黃姓義務人因擅離居家檢疫處所被處罰鍰10萬元，執行人員前曾查封攝影器材法拍後獲償5500元，義務人雖申請分期繳納餘款，但其後未按時繳款，遭廢止分期許可，執行人員今天立即扣押黃男營業商號存款帳戶，同時曉諭義務人此強制執行對商譽影響的嚴重性，義務人妻立即代為全數繳清欠款。

新聞稿提及，高雄市柳姓義務人於六龜區中庄有面積約152平方公尺的農舍，為防止義務人脫產，專案小組於今天上午到達六龜區，當場將農舍及坐落土地予以查封，如柳姓義務人於1個月內未繳納案款，高雄分署將擇期拍賣。

此外，新竹市林姓義務人遭裁處50萬元罰鍰，行政執行官原已撰寫好拘提聲請書，計畫他如再不到場說明，即向法院聲請拘提，出乎意料的是，在遞送拘提聲請書之際，林姓竟主動現身，並直呼「毋湯，我繳」，且於其後兩天提著兩袋現金繳納所有罰款。

居家檢疫

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