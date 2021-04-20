桃園女檢疫外出喝奶茶洗頭 挨重罰45萬房產賓士都被扣

桃園市陳姓女子在居家檢疫期間，先是駕車買奶茶，又外出洗頭，2度違反居家檢疫規定，分別被罰25萬元、20萬元又逾期未繳，法務部行政執行署桃園分署今強制執行，至女子住家查封住房、賓士車，將待當事人辦理分期繳納事宜後再議。

陳姓女子（58歲）去年2月底回國，原需居家檢疫至3月10日，卻違反規定於3月6日自桃園開車至中壢購買奶茶，又於3月9日外出洗頭，均被衛生局抓包，陳女分別被裁處25萬元、20萬元，若依1杯奶茶50元計算，買1杯相當於賠上5000杯。

由於陳女遲遲不繳罰鍰，行政執行署桃園分署今上午到陳女住家強制執行，當場查封陳女住房、賓士轎車。陳女辯稱，因近期經濟困難，只好先請分署查封名下財產，明日再辦理分期繳納事宜，更嘆只是洗個頭、買奶茶喝，竟遭如此重罰，「實在得不償失」。