官司敗訴洩漏法院發言人家屬個資 82歲男重判4月

台灣高等法院前發言人吳維雅的家人與82歲鄰居劉志仁因住家漏水問題打官司，劉自製「漏水356萬續集」影片上傳YOUTUBE，PO出有吳維雅丈夫、公公個資的司法裁定書等，台北地方法院審理，依個人資料保護法判劉有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

事實上，劉志仁因漏水糾紛曾向電子媒體爆料「樓下有愛錢的法官吳維雅」，被判拘役70日，他針對吳維雅、吳維雅家人的言論攻擊，不是首次。

判決說，劉志仁與吳維雅、王定愷、王雲光為鄰居，劉志仁因住屋漏水糾紛判決敗訴確定，2019年4月11日連結網際網路，在YOUTUBE「劉志仁」頻道上傳標題為「中天新聞漏水356萬續集」。

劉上傳含有「吳維雅法官不止要錢也要命，不知道跟吳維雅法官有什麼深仇大恨，非得逼我至死不可，或者她本性就是那麼惡劣」、「吳維雅先恐嚇我356萬元，我說殺人都不用賠356萬元，如果被判356萬元，找人打斷他的腿，還可以省錢」等文字內容。

劉並將載有王定愷、王雲光姓名、住址的非公開台北地院民事裁定與執行命令翻拍成照片，上傳至同一影片中，口述影片內容，再辱罵、不實指謫、恫嚇吳維雅，洩漏王定愷、王雲光的姓名、住址，吳維雅、王定愷、王雲光提告，劉被訴。

法官審理認為，劉志仁涉犯恐嚇危害安全罪、公然侮辱罪、加重誹謗罪、非公務機關蒐集個人資料罪，從一重依非公務機關蒐集個人資料罪處斷；劉1937年6月生，行為時年滿80歲，可減輕。

判決說，劉因漏水事件與人涉訟，明知吳維雅不是當事人，卻在YOUYUBE頻道上惡意稱吳維雅利用法官身分對他濫訴，藉此侮辱、恐嚇吳維雅。

考量劉否認犯行，未與告訴人和解，在法院開庭過程中也未理性陳述，無端指控、斥責法院，並對法警、法官大呼小叫，甚至法官審理量刑問題時，對法官稱「關你什麼事」，嚴重缺乏法治觀念，有科以較重刑矯正的必要，依法判決。