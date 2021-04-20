快訊

印度飛香港航班 機上53名乘客確診新冠

水情緊！鯉魚潭水庫見底 台版「亞特蘭提斯」重見天日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

官司敗訴洩漏法院發言人家屬個資 82歲男重判4月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台灣高等法院前發言人吳維雅的家人與82歲鄰居劉志仁因住家漏水問題打官司，劉自製「漏水356萬續集」影片上傳YOUTUBE，PO出有吳維雅丈夫、公公個資的司法裁定書等，台北地方法院審理，依個人資料保護法判劉有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

事實上，劉志仁因漏水糾紛曾向電子媒體爆料「樓下有愛錢的法官吳維雅」，被判拘役70日，他針對吳維雅、吳維雅家人的言論攻擊，不是首次。

判決說，劉志仁與吳維雅、王定愷、王雲光為鄰居，劉志仁因住屋漏水糾紛判決敗訴確定，2019年4月11日連結網際網路，在YOUTUBE「劉志仁」頻道上傳標題為「中天新聞漏水356萬續集」。

劉上傳含有「吳維雅法官不止要錢也要命，不知道跟吳維雅法官有什麼深仇大恨，非得逼我至死不可，或者她本性就是那麼惡劣」、「吳維雅先恐嚇我356萬元，我說殺人都不用賠356萬元，如果被判356萬元，找人打斷他的腿，還可以省錢」等文字內容。

劉並將載有王定愷、王雲光姓名、住址的非公開台北地院民事裁定與執行命令翻拍成照片，上傳至同一影片中，口述影片內容，再辱罵、不實指謫、恫嚇吳維雅，洩漏王定愷、王雲光的姓名、住址，吳維雅、王定愷、王雲光提告，劉被訴。

法官審理認為，劉志仁涉犯恐嚇危害安全罪、公然侮辱罪、加重誹謗罪、非公務機關蒐集個人資料罪，從一重依非公務機關蒐集個人資料罪處斷；劉1937年6月生，行為時年滿80歲，可減輕。

判決說，劉因漏水事件與人涉訟，明知吳維雅不是當事人，卻在YOUYUBE頻道上惡意稱吳維雅利用法官身分對他濫訴，藉此侮辱、恐嚇吳維雅。

考量劉否認犯行，未與告訴人和解，在法院開庭過程中也未理性陳述，無端指控、斥責法院，並對法警、法官大呼小叫，甚至法官審理量刑問題時，對法官稱「關你什麼事」，嚴重缺乏法治觀念，有科以較重刑矯正的必要，依法判決。

恐嚇 公然侮辱

延伸閱讀

尋失蹤女兒遭酸民中傷 母要求推特提供網友個資

漏水高過新北、台南 北市納悶

臉書19年個資洩漏案 愛爾蘭發動調查

「2、4、最頂14樓」哪層最便宜？ 網曝同價位「買這樓」：賺到了

相關新聞

知名股市作手炒作康友KY 檢調搜索約談董座陳民郎

調查局北機站偵辦康友KY前董座黃文烈掏空案，查出遭通緝的廈門奔馬實業公司代表人王命亮，被控透過股市作手鄭光育、康友現任現...

網路愛情騙子誆「沒錢繳女兒學費」 57歲婦險遭詐4萬元

桃園新屋區一名57歲黃姓婦人，透過網路認識自稱住在中國大陸的男友，雙方交往半年，男方稱因近日新冠肺炎疫情工作受影響，沒錢...

官司敗訴洩漏法院發言人家屬個資 82歲男重判4月

台灣高等法院前發言人吳維雅的家人與82歲鄰居劉志仁因住家漏水問題打官司，劉自製「漏水356萬續集」影片上傳YOUTUBE...

妹妹新婚就守寡 大舅子打死妹夫判7年10月

楊姓男子到新婚的妻子娘家，大舅子吳正義見著，問胞妹「他是不是來借錢？」楊不滿、起口角。吳的朋友陳萬福等人見狀，也上前圍毆...

影／逢甲商圈藏洗錢水房 替賭博網站轉帳5億元

翁姓男子涉嫌在台中市經營水房，替九州娛樂城賭博網站轉帳洗錢，4個月來經手人民幣1億2000萬元（約台幣5億元），有賭客未...

台大教授賀德芬查「小英論文」告教育部 明天開庭

台大名譽教授賀德芬懷疑蔡英文總統未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部調閱資料驗證被拒絕，遞狀對教育部提行政訴訟；台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。