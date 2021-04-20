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過失致死罪最重刑疑過輕 法務部著手修刑法加重

中央社 / 台北20日電

台鐵太魯閣號事故日前偵結，以過失致死等罪起訴李義祥等人，外界批評過失致死罪最重僅判5年過輕。法務部召集刑法研修小組火速研修，提出加重處罰草案，日前送行政院審查。

法務部官員今天指出，部長蔡清祥有鑑於重大事故不幸造成人員傷亡時，如何使涉及刑責之人罪責相當並兼顧人民感受，之前已指示人員著手積極研議，除蒐集各國立法例，並傾聽各界意見外，也召集刑法研修小組，由專家學者深入討論，日前已提出相關加重處罰的修法草案，陳送行政院審查，以維護民眾權益。

台鐵太魯閣號2日發生事故案造成49人罹難、逾200人輕重傷，花蓮地檢署17日偵查終結，針對施工肇事部分，對李義祥以過失致死、肇事逃逸等罪嫌起訴，求處最高刑度；移工「阿好」以過失致死起訴，求處3年以上有期徒刑。

法界指出，此案凸顯現有刑度不符合社會期待，只能靠立法或修法來修正；花蓮地檢署檢察長俞秀端17日在聯合公祭接受聯訪指出，整件事的事實及各項證據，專案團隊在這部分研究很多次，身為念法律的人，不能任意用殺人罪嫌，只能說這事件「當事人要負的責任真的是太大了，法律真的是太輕了」。

法務部 台鐵

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