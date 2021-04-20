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趴趴走罰鍰未繳即出境 2義務人千萬房產遭查封

中央社 / 台北20日電

行政執行署台北分署和士林分署今天表示，2名義務人分別違反居家檢疫規定各遭罰30萬元及10萬元後已出境，為追回滯欠罰鍰，基於財產保全目的，對2人分別查封價值千萬房產。

台北分署及士林分署分別發布新聞稿指出，為落實政府公權力，避免防疫產生漏洞，今天起針對恣意違反防疫規定義務人，展開第3波強力執行。

新聞稿提到，行政執行官親自帶隊至2名義務人的台北巿戶籍及通訊地址現場執行，赫然發現2人早在案件移送到執行分署前，已經離境，因此決定查封2人分別於士林區中山北路6段某社區套房、文山區秀明路巷內別墅社區豪宅，各價值達新台幣千萬元。

分署指出，為貫徹政府防疫政策及展現強力執行防疫案件決心，基於財產保全目的仍先行予以查封，並於現場留下通知單，通知2人回國後一定要儘速繳納滯欠罰鍰，避免不動產遭到拍賣，以兼顧「公義與關懷」執行理念。

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