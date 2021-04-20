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知名股市作手炒作康友KY 檢調搜索約談董座陳民郎
調查局北機站偵辦康友KY前董座黃文烈掏空案，查出遭通緝的廈門奔馬實業公司代表人王命亮，被控透過股市作手鄭光育、康友現任現任董座陳民郎炒作康友製藥控股公司股票，從2018年9月將300餘元股價炒作至500餘元，涉嫌違反證交法，今天搜索10處所，約鄭、陳等7名被告到案，預計晚間移送台北地檢署複訊。
同案約談除陳民郎、鄭光育外，還有、賴如玉、梁凱光、顧明仁、游舜行、蔡嘉益，目前蔡嘉益已送往北檢由檢察官林錦鴻複訊。
調查指出，鄭光育等人炒作康友股票方式，是由王命亮統一調派操縱股價所需資金，循環交叉匯往其他實執掌控證券帳戶，以供相對成交，炒高股價套利。
康友-KY4月1日已下市，針對康友-KY未按期補交財務報告、營運情形及內部稽核計畫，金管會證期局對董事長陳民郎再開出3張罰單，罰款新台幣192萬元。
證期局的3張罰單分別是康友-KY未如期補行公告申報2020年8月至2021年1月的營運情形，對陳民郎開罰72萬元。
其次，康友-KY也未依規定補行公告申報期間內，完成2020年第2季及第3季財報，證期局對此開罰陳民郎72萬元。
最後，針對康友-KY未依證交法及公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定，在期限內申報2021年度稽核計畫，對陳民郎處以48萬元。
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