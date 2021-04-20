快訊

突遇土城飛車擄人 新北議員開車攔截助警逮嫌

傳柯團隊內鬥 副手心冷請辭？北市：蔡炳坤續留打拚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妹妹新婚就守寡 大舅子打死妹夫判7年10月

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

楊姓男子到新婚的妻子娘家，大舅子吳正義見著，問胞妹「他是不是來借錢？」楊不滿、起口角。吳的朋友陳萬福等人見狀，也上前圍毆，楊因肋骨骨折，加上原就有心臟肥大、右心室擴張病變，活活遭打死。宜蘭地方法院依傷害致死罪判吳、陳各7年10月與7年6月徒刑，台灣高等法院更一審今駁回兩人上訴。

案發時，楊才登記結婚3個月，妻子還懷有身孕。楊平時在高雄做生意，曾向岳母借了數萬元但遲遲沒返還，吳正義不滿。2018年3月18日，吳看到楊姓妹夫出現在宜蘭礁溪住處廚房，便問胞妹，楊是不是來借錢，一句話引爆衝突。

吳母和楊的友人將兩人拉開，吳母喊「不要這樣打，會出人命」，但兩人又在廚房門口打了起來，從後門持續打到前門。陳萬福聽到打架聲前來查看，也加入圍毆楊的行列。楊因左側第3肋骨側部骨折、身體多處負傷，警方獲報趕到現場時已奄奄一息，最後因心因性休克而猝死。

高院更一審審理時，吳正義、陳萬福都承認和楊互毆，但否認傷害致死。律師辯護指楊可能是死於心臟病發，和吳、陳的攻擊沒有因果關係。

楊姓男子生前罹有心臟病變，法務部法醫研究所解剖研判，被害人胸骨骨折處，比左側第3肋骨側骨骨折處的出血較為輕微，無法排除因心跳休止已無血液循環，當急救壓胸時胸骨骨折斷裂，僅斷裂處血管內血液外滲，因此出血量較少。楊因有心臟肥大、右心室擴張病變痼疾，又遭外力造成左側第3肋骨斷裂，才導致心臟負荷加重，心因性休克猝死。

目擊證人表示，吳正義、陳萬福出手很重，打到馬路邊也沒歇手，陳還在楊蹲倒在地後持續攻擊，前後衝突時間達30分鐘之久。

高院更一審認為吳等人身強體健，客觀上可知這樣拳打腳踢可能危及生命，應該負責。吳正義、陳萬福上訴主張不知楊會因心因性休克而猝死，也不知對方有心臟肥大及右心室擴張的症狀，但合議庭認為說詞不足採，駁回上訴。

楊姓男子到新婚的妻子娘家，大舅子吳正義以為他又來借錢，兩人衝突，楊遭毆死。宜蘭地方法院依傷害致死罪判吳7年10月徒刑，台灣高等法院更一審今駁回上訴。記者王宏舜／攝影
楊姓男子到新婚的妻子娘家，大舅子吳正義以為他又來借錢，兩人衝突，楊遭毆死。宜蘭地方法院依傷害致死罪判吳7年10月徒刑，台灣高等法院更一審今駁回上訴。記者王宏舜／攝影

骨折 台灣高等法院

延伸閱讀

重訓後推拿按摩當心肋骨裂！復健科醫師教運動前暖身、運動後做這些動作

全中運體操／手掌骨折不放棄 拚到銀牌

女學生路中間綁鞋帶遭車輾多處骨折 司機：視線盲區沒看到

女護理師墾丁玩「甜甜圈」摔斷手 業者、教練慘賠

相關新聞

「銅鑼灣」林榮基潑紅漆案 法院加重判刑理由曝光！

香港「銅鑼灣」書店創辦人林榮基來台開店，書店開張前被男子鄭啟龍、曾士峰、曾士晟3人潑漆，一審依公然侮辱、毀損、傷害、強制...

假訊息又再騙！屏東網友轉傳：紅燈右轉罰5400元

交通假訊息又來了！近期有屏東網友在社群轉傳「交通部裁罰新規定」，內容提及紅燈右轉裁罰5400元，違規3次就吊銷駕照。對此...

知名股市作手炒作康友KY 檢調搜索約談董座陳民郎

調查局北機站偵辦康友KY前董座黃文烈掏空案，查出遭通緝的廈門奔馬實業公司代表人王命亮，被控透過股市作手鄭光育、康友現任現...

妹妹新婚就守寡 大舅子打死妹夫判7年10月

楊姓男子到新婚的妻子娘家，大舅子吳正義見著，問胞妹「他是不是來借錢？」楊不滿、起口角。吳的朋友陳萬福等人見狀，也上前圍毆...

影／逢甲商圈藏洗錢水房 替賭博網站轉帳5億元

翁姓男子涉嫌在台中市經營水房，替九州娛樂城賭博網站轉帳洗錢，4個月來經手人民幣1億2000萬元（約台幣5億元），有賭客未...

台大教授賀德芬查「小英論文」告教育部 明天開庭

台大名譽教授賀德芬懷疑蔡英文總統未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部調閱資料驗證被拒絕，遞狀對教育部提行政訴訟；台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。