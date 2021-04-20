妹妹新婚就守寡 大舅子打死妹夫判7年10月

楊姓男子到新婚的妻子娘家，大舅子吳正義見著，問胞妹「他是不是來借錢？」楊不滿、起口角。吳的朋友陳萬福等人見狀，也上前圍毆，楊因肋骨骨折，加上原就有心臟肥大、右心室擴張病變，活活遭打死。宜蘭地方法院依傷害致死罪判吳、陳各7年10月與7年6月徒刑，台灣高等法院更一審今駁回兩人上訴。

案發時，楊才登記結婚3個月，妻子還懷有身孕。楊平時在高雄做生意，曾向岳母借了數萬元但遲遲沒返還，吳正義不滿。2018年3月18日，吳看到楊姓妹夫出現在宜蘭礁溪住處廚房，便問胞妹，楊是不是來借錢，一句話引爆衝突。

吳母和楊的友人將兩人拉開，吳母喊「不要這樣打，會出人命」，但兩人又在廚房門口打了起來，從後門持續打到前門。陳萬福聽到打架聲前來查看，也加入圍毆楊的行列。楊因左側第3肋骨側部骨折、身體多處負傷，警方獲報趕到現場時已奄奄一息，最後因心因性休克而猝死。

高院更一審審理時，吳正義、陳萬福都承認和楊互毆，但否認傷害致死。律師辯護指楊可能是死於心臟病發，和吳、陳的攻擊沒有因果關係。

楊姓男子生前罹有心臟病變，法務部法醫研究所解剖研判，被害人胸骨骨折處，比左側第3肋骨側骨骨折處的出血較為輕微，無法排除因心跳休止已無血液循環，當急救壓胸時胸骨骨折斷裂，僅斷裂處血管內血液外滲，因此出血量較少。楊因有心臟肥大、右心室擴張病變痼疾，又遭外力造成左側第3肋骨斷裂，才導致心臟負荷加重，心因性休克猝死。

目擊證人表示，吳正義、陳萬福出手很重，打到馬路邊也沒歇手，陳還在楊蹲倒在地後持續攻擊，前後衝突時間達30分鐘之久。