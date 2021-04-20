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台大教授賀德芬查「小英論文」告教育部 明天開庭

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台大法律系名譽教授賀德芬。本報資料照片
台大法律系名譽教授賀德芬。本報資料照片

台大名譽教授賀德芬懷疑蔡英文總統未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部調閱資料驗證被拒絕，遞狀對教育部提行政訴訟；台北高等行政法院排定庭期，訂明天下午4時20分開庭審理。

賀德芬評論「論文門」事件指出，蔡英文的博士學位經過美國UNC Charlotte經濟學教授Hwan C. Lin調查，調查結論是「蔡總統並未在35年前的1984年取得LSE博士學位」。

此外，賀德芬因蔡英文曾秀出LSE補發的畢業證書，經過比對，認為倫敦大學Senate House Library從未收到蔡英文的論文，宣稱蔡英文的學位為造假。

蔡英文認為賀德芬指控不實，對賀提告誹謗，一併控告美國北卡大學經濟學系副教授林環牆、節目主持人彭文正；賀要證明調查結論為真，向教育部調取資料，卻被教育部以機密應封存30年為理由拒絕，賀於是對教育部提行政訴訟。

蔡英文提告部分，台北地方檢察署調查認為，賀德芬、林環牆雖公開質疑蔡英文的學位造假，不過，他們曾赴倫敦政經學院閱覽論文，已善盡查證義務，將賀德芬、林環牆處分不起訴。

彭文正部分，檢方則認為，彭是台大新聞研究所教授、「政經看民視」主持人，彭在臉書及YouTube頻道「政經關不了」有高度影響力，課以彭較高的查證義務，並認彭曲解蔡英文提的事證，將彭依加重誹謗罪嫌起訴。

蔡英文 教育部

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