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假訊息又再騙！屏東網友轉傳：紅燈右轉罰5400元

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

網傳紅燈右轉罰5400元，交通隊澄清，實際罰責機車與小型車皆為600至900元、大型車則為1400至1800元，並非5400元。記者陳弘逸／攝影
網傳紅燈右轉罰5400元，交通隊澄清，實際罰責機車與小型車皆為600至900元、大型車則為1400至1800元，並非5400元。記者陳弘逸／攝影

交通假訊息又來了！近期有屏東網友在社群轉傳「交通部裁罰新規定」，內容提及紅燈右轉裁罰5400元，違規3次就吊銷駕照。對此，屏東縣警察局交通隊回應，紅燈右轉罰責車種不同，罰責也不同，且罰款並非5400元，此外，違規記點半年內達6點以上，會被吊扣駕照，吊扣兩次才會吊銷，呼籲民眾多方查證，並遵守交通規範。

近期有屏東居民在社群轉傳「交通部裁罰新規定」，內容指出，本月20日起，紅燈右轉罰5400元，更強調是交警重點工作，違規三次馬上吊銷駕照，並呼籲所有用路人注意。

轉傳內容還指出，台灣將實施紅燈越線處罰條例，凡是在等待紅燈時，超出白色禁止越線者馬上處以900元的罰金，闖紅燈罰金從1800至3600元調整至3600元至7200元，超速從1200至2400元調整為6000元，每超速1公里，加罰100元，更舉例若限速60開超速80，就須付8000元。

對此，交通隊回應，依據道路交通處罰條例，紅燈越線汽機車皆罰900元，汽機車闖紅燈的罰則不同，機車裁罰1800至2700元，小型車2700至4000元，大型車則為3600至5400元。

關於網傳紅燈右轉罰5400元的部分，交通隊澄清，實際罰責機車與小型車皆為600至900元、大型車則為1400至1800元，並非5400元，此外，紅燈右轉一次違規記點為3點，半年內記點達6點以上，則吊扣1個月駕照，必須被吊扣兩次才會吊銷。

交通隊強調，除紅燈越線汽機車皆罰900元，其餘內容均屬網路謠言，針對相關訊息，可多方查證，更呼籲用路人遵守交通規範，以免受罰。

經查「台灣事實查核中心」以及「MYGOPEN麥擱騙」針對交通部裁罰新規定的訊息，分別在2017年、2019年以及2020年就證實為假訊息，但仍有網友在社群軟體轉傳，即使相關單位已出面澄清，但近相關訊息仍持續在網路發酵。

交通隊回應，依據道路交通處罰條例，紅燈越線汽機車皆罰900元。記者陳弘逸／攝影
交通隊回應，依據道路交通處罰條例，紅燈越線汽機車皆罰900元。記者陳弘逸／攝影
近期有屏東網友在社群轉傳「交通部裁罰新規定」，內容提及紅燈右轉裁罰5400元，違規3次就吊銷駕照。記者陳弘逸／翻攝自臉書
近期有屏東網友在社群轉傳「交通部裁罰新規定」，內容提及紅燈右轉裁罰5400元，違規3次就吊銷駕照。記者陳弘逸／翻攝自臉書

交通違規

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