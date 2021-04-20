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廚師看「神鬼交鋒」獲啟發 偽造刮刮樂騙倒高雄彩券行

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

夏男疑似受到電影「神鬼交鋒」啟發，在家動手變造彩券，偽造出肉眼難辨真偽的刮刮樂後，騙倒高雄兩家彩券行。圖／讀者提供
夏男疑似受到電影「神鬼交鋒」啟發，在家動手變造彩券，偽造出肉眼難辨真偽的刮刮樂後，騙倒高雄兩家彩券行。圖／讀者提供

曾經擔任日式料理店師傅的夏姓男子有著一手好刀工，卻利用膠水、筆刀，將未中獎的刮刮樂彩券，偽造出肉眼難辨真偽的中獎彩券，成功換到等值彩券與7600元，手法宛如明星李奧納多主演的電影「神鬼交鋒」情節，直到店家事後向銀行兌獎被拒才驚覺遭詐騙。高雄地檢署查出夏成功騙過兩家彩券行，偵結後依偽造有價證券罪嫌起訴。

夏男不僅在高雄作案，前年及去年分別在台中、台南等地，偽造中獎的刮刮樂彩券兌換現金及等值彩券，還一度刮中換來的彩券，受害店家至少4間，得手至少24萬元，最後台南地院認他犯偽造有價證券罪，合併判4年6個月徒刑，沒想到去年10月一審宣判後，今年1月他故技重施，用同樣手法騙取等值彩券。

檢方調查，夏男先購買台灣彩券公司發行的「三星彩刮刮樂」、「鈔票滿天飛刮刮樂」兩款彩券各一張，回家後發現沒中獎，於是利用白膠、筆刀等簡單工具，偽造成刮中5萬元大獎。

去年1月9日深夜11時許，夏男拿著偽造的中獎彩券，前往高雄市苓雅區兩家彩券行兌獎，且時間刻意選在店家電腦關機後的凌晨0時，趁著彩券行電腦不能再跟台彩連線確認真偽，成功騙過彩券行老闆，扣掉稅金後，在兩家彩券行成功換得36張2000元等值刮刮樂及7600元現金。

後來店家隔天拿著中獎彩券向台彩兌獎，電腦一掃才發現彩券根本沒中獎，驚覺遭到詐騙後隨即報警，警方獲報後掌握夏男行蹤，順利在高雄市苓雅區住處找到夏男，在屋內找到膠水、筆刀、透明膠板、熱熔膠條等作案工具。

夏男變造手法精細，明眼看不出破綻，整個手法如同奧斯卡金獎男主李奧納多狄卡皮歐主演的電影「神鬼交鋒」情節，夏男到案後坦承犯案，檢方依據查扣證物、未中獎的變造彩券，認定他行為已觸犯變造有價證券罪，偵結後將夏男起訴。

警方在夏男住處查扣到多種變造工具，偽造彩券手法令人驚嘆。圖／讀者提供
警方在夏男住處查扣到多種變造工具，偽造彩券手法令人驚嘆。圖／讀者提供
警方在夏男住處查扣到筆刀、熱熔膠條等變造工具，偽造彩券手法令人驚嘆。圖／讀者提供
警方在夏男住處查扣到筆刀、熱熔膠條等變造工具，偽造彩券手法令人驚嘆。圖／讀者提供
警方在夏男住處查扣到筆刀、白膠、熱熔膠條等變造工具，偽造彩券手法令人驚嘆。圖／讀者提供
警方在夏男住處查扣到筆刀、白膠、熱熔膠條等變造工具，偽造彩券手法令人驚嘆。圖／讀者提供
警方在夏男住處查扣到筆刀等變造工具，偽造彩券手法令人驚嘆。圖／讀者提供
警方在夏男住處查扣到筆刀等變造工具，偽造彩券手法令人驚嘆。圖／讀者提供

彩券行 刮刮樂 詐騙 台彩

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