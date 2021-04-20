法官拗女助理按摩 轉任薪水從18萬變10萬

新竹地方法院法官吳振富擔任民事執行處庭長期間，利用對3名法官助理有業務督導權限，使喚他們幫女兒找家教、處理清華大學兼課考題、規劃旅遊行程。已婚的吳還要女助理替他按摩、刮痧，事件曝光後要助理統一口徑說「不是按摩」、是她主動。吳荒唐行徑遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭判吳免除法官職務，轉任司法事務官。

吳轉任桃園地方法院司法事務官後，職務編號為A320800；依法官法規定，吳可上訴。司法事務官專責辦理非審判核心等事務，分擔法官工作負擔，吳現職月薪為18萬4040元，轉任司法事務官後薪水將降為10萬5200元。

52歲的吳振富為司法官訓練所38期結業，曾任板橋（改制前）、苗栗地院法官，後來在竹院擔任庭長，直到前年8月卸下庭長一職，去年1月起停職；停職期間領「本俸」二分之一、約2萬多薪資。

職務法庭調查，吳振富自2018年5月30日起至2019年6月間，經常要求助理幫他處理與業務無關、逾越聘用契約的個人事務，包括幫他辦在清大任教的自傳、期中考題、回答同學提問，甚至連訂下午茶、香港自由行規劃都要助理代勞。

吳也曾要求一名女助理在辦公室內關門窗，用手指幫他搓揉太陽穴、雙肩、頸部按摩和刮痧，女助理感到相當屈辱、不受尊重。

吳振富也曾擔任學習司法官、律師轉任法官學員的兼任導師，但他卻動輒以「不要給我抓到把柄、一定把你除掉」等言詞恐嚇學員，有現已成為正式法官的學員說「覺得他操控我們成績的生殺大權」。當吳得知一名女學員懷孕，竟說她會請產假，「分發不要填新竹地院」。

職務法庭抨擊吳歧視生育婦女，違反性別平權，也使民眾對司法信任度降低。職務法庭認為吳已婚且身為法官，應謹言慎行，但他卻要求助理處理與業務無關的私務，違反法官倫理規範、法官法。而吳身為「導師」卻對學員有情緒失控的言語嘲諷，動輒恫嚇、貶抑人格尊嚴，還以實習成績無法通過相威脅，職務法庭也認為社會通念難容忍。