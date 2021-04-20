「銅鑼灣」林榮基潑紅漆案 法院加重判刑理由曝光！

香港「銅鑼灣」書店創辦人林榮基來台開店，書店開張前被男子鄭啟龍、曾士峰、曾士晟3人潑漆，一審依公然侮辱、毀損、傷害、強制4罪判鄭等3人3月至4月不等徒刑，得易科罰金；案件上訴，台灣高等法院今依傷害罪改判鄭啟龍8月、曾士峰7月、曾士晟6月徒刑，得易科罰金，可上訴。

高院指出，林榮基在法院審理時表示，他因本案到現在仍會害怕，擔心被人跟踨和人身安全，一審判決得易科罰金之刑，對被害人不公平。

法院認為，依照現場照片，可以想見當時場面怵目驚心，鄭啟龍等人只因不滿林榮基的立場和理念，就在台北街頭光天化日之下，對林榮基潑漆，應給予非難。

高院認為，林榮基是原香港「銅鑼灣書店」經營者，在國際上有相當知名度，案發前欲在台灣經營「銅鑼灣書店」，有特殊意義，鄭啟龍等人以暴力侮辱、傷害林榮基，且依林榮基律師指出，本案發生之後仍有發生類似案件，鄭啟龍等人作為對台灣社會善良風氣、自由民主精神造成不良影響，可見一斑。

高院指出，一審判鄭啟龍等人4月、3月徒刑，已背離一般人民的法律期待，有違罪刑相當原則，認檢察官上訴有理由，撤銷原判決且加重刑度，審酌鄭啟龍3人犯後坦認犯行，且在一審當庭向林榮基道歉，犯後態度尚可，但考量林榮基在國際上有相當知名度，且是經營書店的文化人，和鄭啟龍等人素不相識也無怨無仇，竟以暴力手段犯案，經媒體報導，更有起而效尤者，審酌3人參與案件的分工和情節輕重等，判鄭啟 龍8月徒刑、曾士峰7月徒刑、曾士晟6月徒刑，得易科罰金。

林榮基去年4月25日在台北市中山區南京西路開設銅鑼灣書店，持續宣揚香港問題的理念；鄭啟龍透過網路蒐集林榮基的照片、書店街景圖檔，邀曾士晟、曾士峰兄弟謀議對林榮基潑灑紅色油漆。

鄭啟龍等人去年4月20日搭乘高鐵自高雄北上，投宿漢口街旅館確認犯罪細節；隔天，3人分別搭計程車前往書店附近，見林榮基進入咖啡店戶外座位區，由曾士峰拿隨身攜帶的瓶裝紅漆倒入紙杯，對林潑灑，曾士晟則持手機拍攝過程。