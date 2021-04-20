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金門警方查緝「飆仔」深夜取締7案違規

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

近日不少民眾上網反映，有學生「無照駕駛」與行駛改裝車輛在市區及郊區道路行駛，民眾的心聲，警方聽到了！金湖分局昨晚在金湖鎮市港路、太湖路段實施路檢稽查，共取締違變更車體3件、無照(越級)駕駛3件及酒後駕車(公共危險罪)1件1人。

金湖分局表示，金門地區的車輛日益普及，不少家庭在環境許可，都會買車給小孩行駛，擁車年輕族群日增，不少民眾都在反映學生未領有駕照就行駛汽機車，更有甚至使用音量巨大的改裝車輛在市區及郊區道路行駛；與及有酒後駕車肇事等情事，為改善此一交通亂象，警方特別針對學生無照篤駛丶改裝車輛及酒後駕車違規加強取締。

金湖分局為落實縣警局取締重大交通違規專案，昨晚編排專案性取締勤務，針對改裝車輛、無照駕駛及酒後駕車強力執法，並委請車輛管理主管單位之交通部公路總局台北市區監理所金門監理站到場聯合稽查，昨夜間於金湖鎮市港路、太湖路段實施路檢稽查，共取締違變更車體3件、無照(越級)駕駛3件及酒後駕車(公共危險罪)1件。

金湖分局長何明祥表示，鑑於酒駕案件層出不窮，造成多起死傷事故與波及無辜，使社會、家庭產生無法彌補的後果。金湖分局將持續協同監理機關針對轄內重要處所週邊及路段實施聯合稽查，防制酒駕、改裝車輛，以有效防制交通事故發生，並減低噪音擾人情形。也呼籲駕駛人勿貪杯開車，最好尋找代駕，酒駕不上路、上路不酒駕，安全有保障。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金湖分局昨晚在金湖鎮市港路、太湖路段實施路檢稽查，共取締違變更車體3件、無照(越級)駕駛3件及酒後駕車(公共危險罪)1件1人。圖／警方提供
金湖分局昨晚在金湖鎮市港路、太湖路段實施路檢稽查，共取締違變更車體3件、無照(越級)駕駛3件及酒後駕車(公共危險罪)1件1人。圖／警方提供
近日不少民眾上網反映，有學生「無照駕駛」與行駛改裝車輛在市區及郊區道路行駛，金湖分局昨晚在金湖鎮市港路、太湖路段實施路檢稽查。圖／警方提供
近日不少民眾上網反映，有學生「無照駕駛」與行駛改裝車輛在市區及郊區道路行駛，金湖分局昨晚在金湖鎮市港路、太湖路段實施路檢稽查。圖／警方提供

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